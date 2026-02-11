La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la construcción del puente Auchi–Ushumayopampa, que ha generado un perjuicio económico de S/ 1.165,466. | CGR

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió serias irregularidades en la construcción del puente Auchi–Ushumayopampa, ubicado entre los distritos de Umari y Molino, en la provincia de Pachitea (Huánuco), obra que generó un perjuicio económico de S/ 1.165,466 y que actualmente permanece abandonada e inutilizable.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 022-2025-2-0404-AC, que evaluó el periodo del 5 de marzo de 2020 al 23 de diciembre de 2022, la estructura fue edificada en un terreno que no contaba con libre disponibilidad física ni legal.

Aunque la plataforma principal —losas, vigas y estribos— está terminada, presenta un desnivel aproximado de cinco metros que impide su uso. Los accesos proyectados resultaron insuficientes para superar esa diferencia, sobre todo en el lado correspondiente a la localidad de Ushumayopampa.

Revelan irregularidades en estructura de Huánuco

El órgano de control también constató que en mayo de 2021 la Municipalidad Provincial de Pachitea aprobó el expediente sin cumplir requisitos esenciales. El documento carecía de disponibilidad del terreno y de estudios técnicos completos; algunos informes de estructuras, geología y geotecnia no tenían la firma de los profesionales responsables, y otros se elaboraron sin el equipo exigido en los términos de referencia. Pese a estas deficiencias, la entidad realizó pagos tanto al consultor como al evaluador del expediente.

La ejecución del proyecto se inició en septiembre de 2021 bajo la modalidad de administración directa. Sin embargo, en diciembre de 2022 la obra quedó paralizada y desde entonces no ha sido retomada. La falta de terrenos necesarios para construir los accesos —que colindan con zonas agrícolas— imposibilita su utilización como vía de conexión entre ambas localidades.

Ciudadanos afectados en Pachitea

El puente demandó una inversión total de S/ 1.121,466, pero no cumplió su finalidad pública ni contribuyó a cerrar brechas de conectividad, afectando directamente a unos 520 beneficiarios.

Por estos hechos, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal o civil en cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Pachitea y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes. El informe completo puede consultarse en el buscador del organismo de control.

La República contactó con el municipio provincial, pero, al cierre de esta nota, no obtuvo comentarios sobre los hallazgos de irregularidadesy y el sobrecosto generado.

