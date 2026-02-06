HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🚨 DOMINGO PÉREZ en LÍOS por DIVULGAR investigaciones en su nuevo PODCAST | #las10deldía

Sociedad

Cerca de 40 familias de Ate denuncian riesgo de desalojo por obra de la Municipalidad de Lima

Los residentes, asguran tener terrenos inscritos desde 1977 y cuestionan la legalidad de las notificaciones de demolición y multas emitidas por la MML.

Vecinos de Ate exigen que la MML pueda responder a sus quejas. Foto: difusión
Vecinos de Ate exigen que la MML pueda responder a sus quejas. Foto: difusión | difusión

La ampliación de la Carretera Central, a la altura del kilómetro 6.5 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, ha desatado una fuerte preocupación entre varios vecinos que habitan la zona desde hace más de cinco décadas. Denuncian que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Municipalidad de Ate, pretende demoler viviendas y locales comerciales formalmente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sin seguir un procedimiento de expropiación conforme a ley.

Según los denunciantes, los lotes fueron adquiridos en 1975 y registrados en 1977, incluyendo la declaratoria de fábrica en el mismo año, lo que afirman consolida su condición de propiedad privada antes de cualquier normativa posterior. En total, se trata de un lugar global de aproximadamente 3.700 metros cuadrados donde se levantan casas de cuatro y cinco pisos, negocios, dos notarías y un grifo.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Juan, uno de los afectados, señaló que la incertidumbre se agravó tras recibir notificaciones municipales que advierten sobre la demolición de las estructuras y la imposición de multas de hasta 22,000 soles por supuesta ocupación de vía pública. “Nos dicen que estamos construyendo en espacio estatal, pero nuestros títulos están inscritos y no tienen ninguna carga ni afectación”, sostuvo.

PUEDES VER: MML se podrá encargar de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

lr.pe

Cuestionamientos legales al procedimiento municipal

En un comunicado difundido por los manifestantes, estos cuestionan que las municipalidades invoquen el artículo 65 de la Ley 30230, norma que autoriza la recuperación extrajudicial de bienes de local estatal. Según explican, dicha ley no sería aplicable a predios privados con derechos inscritos, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional.

Los residentes señalan que, de acuerdo con la Constitución, la tierra privada es inviolable y que cualquier privación solo puede realizarse mediante un proceso de expropiación aprobado por ley del Congreso, con valorización del bien y pago previo del justiprecio. En ese sentido, advierten que no han recibido ninguna notificación relacionada con expropiación ni compensación económica.

Cambio del proyecto y temor por mayor impacto

Otro aspecto que genera inquietud es la modificación del proyecto vial. De acuerdo con los moradores, la ampliación inicialmente contemplaba menos carriles; sin embargo, recientemente se ha anunciado que la vía pasaría a tener hasta once carriles, cinco con dirección a Lima y seis hacia Chosica. Este cambio incrementaría el impacto sobre las viviendas colindantes.

Además, los afectados recuerdan que el Plan Vial Metropolitano aprobado por la Ordenanza 341 en 2001 establece que las ampliaciones de vías no deben afectar zonas consolidadas con anterioridad a su vigencia. “Nosotros estamos inscritos desde 1977, por lo que no puede ser desconocida por una norma posterior”, indica el comunicado.

PUEDES VER: Vecinos realizaron nuevo plantón contra viaductos en Javier Prado tras alertas de la Contraloría

lr.pe

Denuncias de presión y amedrentamiento

Ellos también denuncian un clima constante de presión. Relatan que inspectores municipales han acudido a la zona anunciando demoliciones en plazos cortos, midiendo los lotes y solicitando el retiro de pertenencias, pese a tratarse de un lugar privado. Asimismo, aseguran que vehículos con altoparlantes recorren la cuadra advirtiendo sobre la ejecución de la obra, lo que ha generado temor entre familias con niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables.

Juan indicó que estas acciones han afectado gravemente la tranquilidad de la cuadra. “Vivimos con miedo de que entren con maquinaria pesada en cualquier momento. No estamos en contra de las obras, pero exigimos que se respete la ley”, expresó.

Pedido de intervención y transparencia

Ante esta situación, los vecinos han acudido al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, solicitando la suspensión de cualquier acción que vulnere su derecho. Asimismo, piden que las autoridades brinden información clara y revisen la documentación registral antes de continuar con la obra.

Los residentes esperan que su caso sea conocido por la opinión pública y que se garantice el respeto al Estado de derecho. “No pedimos privilegios, solo que se cumpla la ley”, concluyó Juan.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Ate

Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros en Ate

LEER MÁS
Hombre golpea a su padre adulto mayor en Ate y vecina graba la agresión: Policía intervino al sujeto

Hombre golpea a su padre adulto mayor en Ate y vecina graba la agresión: Policía intervino al sujeto

LEER MÁS
Incendio de vehículo genera congestión en Vía Evitamiento en Ate

Incendio de vehículo genera congestión en Vía Evitamiento en Ate

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

Albañil trabaja ilegalmente como dentista desde hace 25 años en Ventanilla: se presenta como "mecánico dental"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua y es el único líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Remuneración docente 2026: Minedu establece nuevos ingresos para CPM y contratados antes del inicio de año escolar

Sociedad

Remuneración docente 2026: Minedu establece nuevos ingresos para CPM y contratados antes del inicio de año escolar

Conoce todos los objetos que están prohibidos para rendir el Examen Admisión UNMSM 2026 II

Matrícula digital 2026: conoce las nuevas reglas para la inscripción de niños en educación inicial, según Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025