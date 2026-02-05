Beca 18: Gobierno de Jerí incumple por segunda vez publicación de resultados 2026 prometida en enero

Sin la publicación de la lista de preseleccionados de beca 18, el proceso de convocatoria 2026 no puede avanzar. | Foto: Pronabec

Sin la publicación de la lista de preseleccionados de beca 18, el proceso de convocatoria 2026 no puede avanzar. | Foto: Pronabec

El último sábado 31 de enero venció el plazo establecido por el propio Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Becas (Pronabec), para publicar la lista de preseleccionados de Beca 18, la oferta bandera del sector para la convocatoria 2026, en la cual postularon 90.000 jóvenes de escasos recursos.

Según el cronograma original, dicha lista debía publicarse el 22 de diciembre del 2025. Sin embargo, esto fue postergado debido a la anunciada falta de presupuesto para cubrir las 20.000 nuevas plazas prometidas para este año.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁ EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DEL BCR? SOLO 15 CANDIDATOS LA DEFIENDEN | #ECONOW

Sin la publicación de la lista de preseleccionados, el proceso de convocatoria 2026 no puede avanzar. A través de ella, se determinan cuáles son los postulantes que están habilitados para ser beneficiarios de Beca 18. Esta ralentización es perjudicial debido a que diversas universidades privadas como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana de Ciencias (UPC) están cerrando inscripciones y las vacantes en las carreras vienen agotándose, tal como confirmó este diario.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recordemos que alrededor de 90.000 jóvenes estudiantes de quinto de secundaria, con las mejores calificaciones y de bajos recursos económicos, rindieron el examen de postulación en noviembre del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que el Minedu y Pronabec se comprometieron a definir su situación "en enero", a la fecha no hay una fecha oficial por parte de las instituciones involucradas.

Esta escenario motivó a que la Contraloría General de la República emitiera un informe en el que advierte que la incertidumbre provocada por el propio Estado ha generado una "situación adversa" entre los postulantes a Beca 18 y sus familias, afectando "la transparencia, predictibilidad y confiabilidad del concurso, generando incertidumbre en la población respecto a sus alcances y concreción".

El órgano de control también advirtió que esta situación de incertidumbre es atípica respecto a las convocatorias del programa de años anteriores, ya que, como máximo, la lista de preseleccionados del año pasado se publicó en fecha 8 de enero.

"Debemos precisar que en las convocatorias de Beca 18, del 2023 al 2025, en las que se encuentran incluidas las becas especiales, se aprobaba con antelación y se publicaba la lista de preseleccionados, esto es, aproximadamente para la quincena de enero de cada año; sin embargo, en la convocatoria 2026, hasta la fecha aún no fue publicada la Resolución Jefatural", señaló.

Van a la Fiscalía

Luego de tres movilizaciones hacia el frontis de los Ministerios de Educación, de Economía y el Congreso de la República, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo, a cargo del interino de José Jerí, cumpla con otorgar las 20.000 becas prometidas y se garantice la continuidad del programa sin recortes; organizaciones juveniles como la Red Nacional de Juventudes (Renajuv) vienen llevando a cabo una recolección de firmas, por lo menos 500, para elevarla ante el Ministerio Público, a fin de que cite al titular del Minedu Jorge Figueroa.

"Estamos acudiendo a la Fiscalía para que el fiscal haga la investigacion de oficio y eleve una denuncia constitucional contra los involucrados. Si no se entregan las 20.000 becas prometidas, vamos a preparar una demanda del Estado", apuntó el dirigente Anthony Ramos a La República.

También ha elevado una carta al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi para que cite al ministro de Educación. "La expectativa de los jóvenes es que muchos dan por perdido su ingreso a algunas universidades privadas lo cual genera una afectación", señaló.

La Contraloría ha recomendado al Ministerio de Educación "adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad".

Minedu: "Habrá poco más de 10.000 becas"

La semana pasada, en entrevista con La República, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, se comprometió a otorgar "un poco más de 10.000" plazas para Beca 18 en 2026. También indicó que, si bien el número final de becas aún se encuentra en evaluación, la cifra exacta será definida "en un par de semanas", una vez concluidas las evaluaciones técnicas correspondientes.

"Las evaluaciones técnicas de cuántas becas se otorgan tienen que ver con diversos factores que se vienen evaluando y sosteniendo, y es por eso la demora", explicó a este diario y añadió que su gestión viene ejecutando un proceso de "reingeniería" técnica en Pronabec.

El viernes 30, cientos de jóvenes acudieron al frontis del Congreso para exigir la fiscalización y ejecución de los presupuestos a Beca 18, y a otros programas gestionados por el Pronabec, como Beca Tec y Beca Permanencia.