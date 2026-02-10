HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: detienen a sujeto por presunta agresión y robo contra una joven estudiante

El investigado fue detenido tras la denuncia de la víctima y permanece a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.


El acusado permanece detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Créditos: composición LR/Mirelia Quispe/difusión.
Una reunión de amigos terminó con la detención de un barbero de 25 años, acusado de haber causado lesiones en el cuello y el rostro a una joven estudiante de 21 años, mientras participaban de una reunión en Arequipa. Según las primeras investigaciones, todo inició cuando ambos jóvenes decidieron reunirse para libar en un local de barbería, en Alto Cayma. Otros dos varones también habrían participado del encuentro, la madrugada del último lunes.

Puedes ver: Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

¿Qué habría ocurrido?

La joven denunció que, cerca de las 2:00 a.m., el joven barbero, identificado con la iniciales C.H.N., la habría ahorcado sin razón aparente hasta que perdió el conocimiento por breves segundos. Según su narración, cuando logró restablecerse, exigió la devolución de su celular a su presunto agresor, pero este se habría negado.

CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Inmediatamente, la joven se retiró del lugar y acudió a la comisaría de Acequia Alta para denunciar el hecho. Ante ello, la Policía inició un operativo que culminó con la detención del joven barbero, quien fue encontrado en el mismo lugar de la reunión.

Tras someterse a los exámenes dispuestos por el Ministerio Público, el certificado médico legal dio como resultado lesiones en el cuello con visibles manchas rochas.

Ante ello, el acusado permanece detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones en contra la estudiante. Al respecto, se conoció que ambos involucrados se habrían conocido a través de las redes sociales.

