Arequipa: desarticulan banda Los Invisibles de la Extorsión que operaba desde el penal

La Policía también detuvo a una mujer en Tiabaya, quien presuntamente recibía el dinero ilícito. Créditos: difusión.

La tarde del último domingo 8 de febrero, la Policía de Arequipa expuso a presuntos integrantes de la banda criminal Los Invisibles de la Extorsión, quienes delinquían desde el centro penitenciario Socabaya. Según información preliminar, los implicados utilizaban números con prefijo internacional (+57), correspondiente a Colombia, para sembrar miedo en sus víctimas.

Según el jefe de la Divincri Arequipa, Percy Torres, los reos utilizaban la modalidad "escopetazo", la cual consiste en el envío masivo de mensajes amenazaste a través de teléfonos móviles desde la cárcel. Ellos exigen fuertes sumas de dinero a cambio de protección o para evitar represalias.

Los Invisibles de la Extorsión fueron identificados y capturados tras la denuncia de un empresario, a quien le exigían la suma de S/50,000. La víctima recibió mensajes amenazantes que contenían fotografías de su vivienda y armas de fuego. A la banda se le investigará por el delito de marcaje y extorsión.

Investigan a reos de alta peligrosidad

Como parte de las investigaciones, la Policía detuvo a Juana Rosa Obando Montoya, alias 'Juana', quien presuntamente era la encargada de recaudar el dinero de la extorsión en su número de cuenta e ingresarlo al penal. La detención se llevó a cabo en una vivienda en Tiabaya.

De acuerdo a información policial, en este caso están involucrados tres reos de alta peligrosidad: Andrés Segura Góngora, alias 'Negro colombiano', quien sería el cabecilla de la banda; Luis Alberto Obando Montoya, alias 'Luchito', el presunto encargado de contactar personas en el exterior para que proporcionen sus números de cuenta donde recibirían el dinero ilícito; y Luis Mauricio García Huamán, alias 'Lalito'. La investigación policial incluye a un cuarto sujeto conocido como 'Coyote', quien sería el encargado del reglaje de la víctimas.

Entre las especies incautadas se encuentran 6 celulares; 10 tarjetas bancarias; tarjetas SIM; váuchers de depósito; agendas con números telefónico, entre los cuales figura el de Juana Obando; y dinero en efectivo.