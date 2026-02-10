HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Entre 2021 y 2025, se impusieron 647 penalizaciones a instituciones educativas por limitar la libertad de elección y afectar el presupuesto familiar.

Venta de útiles escolares para el inicio del año escolar 2026. Foto: Carlos Felix / La República
Venta de útiles escolares para el inicio del año escolar 2026. Foto: Carlos Felix / La República | Carlos Felix / La República

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado dirigido a familias, tutores y representantes legales que forman parte de centros educativos privados. Según lo señalado, cuando este condiciona la adquisición de uniformes o materiales didácticos a tiendas específicas o marcas determinadas, incurre en una infracción que puede originar sanciones económicas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de S/2.475.000.

Durante los últimos años, la entidad ha detectado un patrón recurrente de incumplimiento en ciertas escuelas privadas. Dichas irregularidades, tipificadas como falta de idoneidad, incluyen diversas prácticas que limitan la libertad de elección y afectan directamente el presupuesto familiar. Según cifras oficiales, entre 2021 y 2025 se aplicaron 647 penalizaciones relacionadas con el rubro en distintas regiones del país, sumando más de 1.189 UIT en penalidades económicas.

Prohibiciones clave y derechos de los consumidores

Por otro lado, ninguna institución puede exigir que la lista completa sea entregada el primer día de clases, ni solicitar artículos distintos a los necesarios para el desarrollo de actividades pedagógicas. El suministro de estos debe planificarse de forma progresiva y el plazo mínimo para su entrega es de 30 días calendario después del inicio del ciclo académico. Asimismo, la entidad supervisora prohíbe solicitar equipos que no estén directamente vinculados al aprendizaje de los estudiantes.

El organismo regulador señala que los padres tienen derecho absoluto a seleccionar libremente dónde adquirir productos escolares, buscando opciones que se ajusten a sus posibilidades económicas. También se recuerda que los textos no siempre deben ser nuevos, salvo cuando se trata de cuadernos de trabajo diseñados para un solo uso. Asimismo, la participación de los apoderados en la elección de libros es un derecho legal que debe respetarse.

Si una familia detecta irregularidades relacionadas con este caso, la elección de proveedores o cualquier otra práctica que vulnere los derechos básicos del consumidor, puede presentar un reclamo formal ante la autoridad correspondiente para que se investigue la situación y se apliquen las multas que correspondan.

Impacto económico de la campaña escolar

Según proyecciones de un gremio empresarial, el gasto destinado solo a estos implementos puede ubicarse en un rango que va desde aproximadamente S/600 hasta S/1.200 por alumno, dependiendo del grado y de los productos incluidos oficialmente para este año. Dicha estimación toma en cuenta tanto materiales básicos como artículos complementarios, incluyendo textos especializados y dispositivos tecnológicos que algunos planteles exigen actualmente.

