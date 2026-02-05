Vecinos de Condevilla aseguran que no hay patrullaje del Serenazgo | Composición LR | Silvana Quiñonez

Un grupo de vecinos denunció que los enfrentamientos entre pandillas de menores de edad son cada vez más frecuentes en el parque Santa Fe Carrión, ubicado en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres. De acuerdo con los residentes, en las peleas suelen utilizarse elementos punzocortantes e incluso armas de fuego, lo que representa un peligro para ellos y sus familias.

Por esos motivos, la ciudadanía de ese sector pide una intervención urgente de las autoridades, puesto que ya han denunciado los hechos ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, los efectivos habrían minimizado lo sucedido debido a la edad de los miembros de las pandillas.

Enfrentamientos casi a diario

Según los vecinos, las batallas campales ocurren frecuentemente, y han escuchado incluso disparos durante las grescas. Por ello, el grupo de residentes realizó un plantón en el parque, escenario de las peleas, para exigir mayor seguridad a la Municipalidad del distrito y a la Policía Nacional.

"No al pandillaje. No a las drogas. Queremos vivir en paz. Niños y ancianos merecen tranquilidad", "No al vandalismo", "Queremos seguridad", son los mensajes escritos en las pancartas. Los residentes sostienen que no pueden usar las áreas verdes del parque debido a que en cualquier momento podría iniciarse una pelea entre las pandillas.

"Yo tengo mi hijo y no puede aprovechar el parque. Ellos (los pandilleros) tiran piedras e incluso disparan. A cualquiera le puede caer. Felizmente, hasta ahora no ha habido víctimas", declaró una de las vecinas durante el plantón.

Falta de respuesta de las autoridades

Pese a las imágenes de los enfrentamientos captadas por los propios residentes, efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo aún no han tomado acciones en el lugar para garantizar la seguridad de la ciudadanía. "No es rutinario que venga el Serenazgo. Nosotros queremos que sea permanente. Pedimos a la municipalidad que vengan a hacer su ronda diaria", manifestaron.