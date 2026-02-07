Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes. | Composición LR | Composición LR

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes. | Composición LR | Composición LR

La inseguridad ciudadana sigue marcando la vida cotidiana. Según una reciente encuesta de Imasen, el transporte público aparece como el espacio donde la población se siente más vulnerable. En noviembre de 2025, el 64,6% se declaró inseguro y el 14,7% muy inseguro. Para enero de este año, la inseguridad se mantiene alta: 54,6% se siente inseguro y 16% muy inseguro, mientras solo el 25,3 % se considera seguro o muy seguro.

Una situación similar se observa al caminar por un barrio distinto al de residencia. En noviembre de 2025, el 61,7% manifestó sentirse inseguro y el 17,9% muy inseguro. En enero de 2026, la percepción negativa continúa: 56,5% se siente inseguro y 14,4% muy inseguro. En ambos periodos, menos de un tercio afirma sentirse seguro o muy seguro al desplazarse fuera de su zona habitual.

El tránsito por el propio barrio muestra una percepción menos crítica, aunque con señales de deterioro. En noviembre de 2025, el 49,6% se sentía seguro y el 6,5% muy seguro, frente a un 37,3% que se declaró inseguro. En enero de 2026, la seguridad desciende ligeramente: el 42,6% se siente seguro y el 8,2% muy seguro, mientras la inseguridad sube al 42,8 % y la categoría de muy inseguro alcanza el 5,1%.

El hogar continúa como el espacio con mayor sensación de protección. En noviembre de 2025, el 60,9% se sentía seguro y el 23% muy seguro, frente a un 14 % inseguro. Para enero de 2026, aunque la seguridad sigue siendo mayoritaria, se registra una variación: el 57,3% se declara seguro y el 17% muy seguro, mientras el 22,4% manifiesta sentirse inseguro.

En contraste, los restaurantes y bares presentan niveles altos de percepción negativa. En noviembre de 2025, el 55,6% se sentía inseguro y el 7,5% muy inseguro, mientras solo el 32,5% se consideraba seguro o muy seguro. En enero de 2026, la inseguridad se mantiene: 52,5% se siente inseguro y 7,9% muy inseguro, frente a un 37,3% que expresa sensación de seguridad.

El 54,5 % afirma que él o un familiar fue víctima de un delito en los últimos seis meses

Los datos de Imasen muestran que el porcentaje de personas que reporta haber sido víctima de un delito, o que un familiar lo haya sido, pasa de 40,8% en noviembre a 54,5% en enero. En paralelo, quienes responden que no sufrieron ningún delito descienden de 59,2% a 45,5%.

En Lima y Callao, la victimización también registra un aumento. En noviembre de 2025, el 42,4% indicó haber sido víctima, cifra que sube a 50,6% en enero de 2026. En contraste, las respuestas negativas bajan de 57,6% a 49,4%, lo que confirma una mayor incidencia del delito en los últimos meses.

La zona norte presenta una variación aún más marcada. En noviembre, el 42,5% declaró haber sido víctima de algún delito; para enero, el porcentaje alcanza el 55,8%. En el mismo periodo, el grupo que afirma no haber sufrido delitos se reduce de 57,5% a 44,2%.

En el sur del país, la victimización muestra uno de los niveles más altos. En noviembre de 2025, el 40,3 % reportó haber sido víctima, mientras que en enero de 2026 la cifra se eleva a 59,4%. De forma inversa, quienes responden que no fueron víctimas caen de 59,7% a 40,6%.

La zona centro también registra un aumento significativo. En noviembre, el 40,3% señaló haber sido víctima de un delito; en enero, el porcentaje sube a 58%. En ese mismo lapso, las respuestas negativas disminuyen de 59,7% a 42%.

En oriente, aunque la victimización crece, se mantiene por debajo de otras zonas. En noviembre de 2025, el 28,8% indicó haber sufrido algún delito, cifra que aumenta a 47,7% en enero de 2026. Aun así, la mayoría declara no haber sido víctima, con 71,2% en noviembre y 52,3% en enero.