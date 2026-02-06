HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Bus de la empresa Huáscar es atacado a balazos con pasajeros a bordo en San Martín de Porres

Dos delincuentes a bordo de motocicletas abrieron fuego contra la unidad con el objetivo de acabar con la vida del conductor.

La PNP no descarta que lo sucedido esté ligado al cobro de cupos contra la empresa
Un ómnibus de transporte público, perteneciente a la flota Huáscar S.A., fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de motos lineales en el cruce de las avenidas Santa Ángela y Santa Ana, en San Martín de Porres, durante la noche del jueves 5 de febrero.

De acuerdo con los testigos, los sicarios interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra el parabrisas de la unidad. Pese a ello, el conductor decidió no detenerse y continuó su marcha para ponerse a salvo.

Ataque a balazos no dejó ningún herido

La información policial precisa que los proyectiles estaban dirigidos contra el conductor; sin embargo, su maniobra evitó que el hecho terminara en tragedia. Por su parte, los pasajeros, aunque ilesos, se mostraron nerviosos por lo sucedido.

"Al compañero lo han baleado. Ahí están todos los policías con la evidencia. Allí están las balas en el parabrisas. Hay que hacer algo y tomar conciencia", sostuvo otro chofer de la empresa, mientras efectivos de la Policía Nacional realizaban las pericias correspondientes en torno al ataque.

No es el primer ataque contra la empresa

En septiembre de 2025, se registró un ataque similar contra otra unidad de la flota Huáscar S.A. en San Juan de Lurigancho. En aquella oportunidad, delincuentes dispararon contra el bus, dejando heridos tanto al conductor como a los pasajeros. Asimismo, dejaron una nota extorsiva, exigiendo el cobro de cupos.

Por ello, las autoridades no descartan que sea la misma banda la que esté detrás de este nuevo ataque contra el aubus en San Martín de Porres. El caso está a cargo de la Depincri del mencionado distrito.

