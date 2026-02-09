HOYSuscripcion LR Focus

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

El Defensor de la PNP confirmó que el suboficial Benito Córdoba López no recibirá defensa institucional y será investigado penalmente.

Policía acusado de disparar contra civil será dado de baja
Policía acusado de disparar contra civil será dado de baja | Composición LR

Máximo Ramírez, portavoz de la Policía Nacional, indicó que Benito Córdoba López, el suboficial que disparó contra José Luis Campos (37), quien trató de apaciguarlo durante una discusión con su pareja, será destituido de su puesto por haber cometido una acción incompatible con sus deberes como agente. “Lo que corresponde es que sea apartado del servicio desde el punto de vista administrativo; en el ámbito judicial, debe ser arrestado y puesto a disposición de un establecimiento penitenciario”, agregó.

Además, se reveló que el suboficial no contará con representación institucional. En cuanto al arma utilizada, precisó que está “bajo investigación” e informó que aún no se ha localizado, pero se están llevando a cabo las gestiones pertinentes. Cabe señalar que la pesquisa está a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

Hombre perdió parte de uno de sus pulmones tras ataque de policía

Según los familiares de José Campos, él se encuentra en estado crítico tras sufrir daños en uno de sus pulmones debido al disparo. También precisaron que necesitan ocho unidades de sangre O+ para estabilizarlo.

Por otro lado, relataron que el agente Benito Córdoba podría haber estado bajo los efectos del alcohol y que solía frecuentar a la mujer, con quien discutía de manera habitual en la residencia donde se produjeron los hechos.

"En varias ocasiones ya habían tenido peleas y él hacía escándalo con su moto (...). Los vecinos ya le habían solicitado que mostrara consideración antes. Fue entonces cuando mi hermano bajó, le pidió que guardara silencio y le dijo que no iba a entrar porque el señor quería continuar con la discusión dentro de la casa. De repente, saca su arma y le dispara directamente al pecho", relató un familiar de la víctima.

Policías armados en situaciones adversas

Hace apenas una semana, un policía fue ultimado por dos individuos mientras bebía en un bar clandestino en el Cercado de Lima. El suboficial Omar Iván Rau Montalvo fue asesinado después de apuntar con su arma al agresor mientras se encontraba en los servicios higiénicos; tras una breve confrontación, le arrebataron el arma y le dispararon hasta en cuatro ocasiones. Estos sucesos evidencian el uso indebido de armas de fuego por parte de miembros de la PNP.

