Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

La Fiscalía presentó nuevos elementos sobre la presunta estructura criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, durante la audiencia judicial en la que el imputado reapareció tras haber sido extraditado desde Paraguay. El investigado, acusado por el delito de extorsión agravada, es señalado como cabecilla de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’, una red delictiva que opera en distritos de Lima norte desde el año 2023. De acuerdo con la imputación fiscal, de ser hallado culpable, el procesado podría afrontar una condena de varias décadas de prisión.

Durante la diligencia, Moreno adoptó una actitud desafiante frente al Ministerio Público. En el momento en que el fiscal exponía los mensajes extorsivos atribuidos a la organización, el acusado se rió de manera reiterada y realizó un gesto obsceno al mostrar el dedo medio en dirección al representante fiscal. Este comportamiento se produjo mientras se detallaban las amenazas dirigidas a víctimas que se negaron a cumplir con exigencias económicas.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Fiscalía detalla liderazgo y control territorial de la organización

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti fue el encargado de presentar los principales elementos de la acusación. Según explicó, el ‘Monstruo’ habría ejercido un rol de dirección dentro de la banda criminal, impartiendo órdenes a otros integrantes para la ejecución de diversos hechos ilícitos. Entre estas acciones se incluyen amenazas, cobros extorsivos y ataques contra personas que se negaban a cumplir sus exigencias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Guffanti indicó que la organización criminal estaría conformada por más de cuarenta miembros y que su accionar se concentra en zonas como Ancón, Puente Piedra y sectores cercanos. De acuerdo con la investigación fiscal, el grupo logró extender su influencia mediante la infiltración en rubros como transporte, comercio y servicios de seguridad local, lo que facilitó la captación de recursos ilícitos y el control de determinadas áreas.

Recaudación ilegal y continuidad del proceso judicial

Además, se detalló que el dinero obtenido mediante extorsiones era recolectado por integrantes cercanos al núcleo de la organización y posteriormente destinado a los líderes del grupo. Este mecanismo, según la tesis del Ministerio Público, permitió sostener y ampliar las actividades criminales en distintos puntos de Lima norte.

Ante estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se evalúen medidas coercitivas estrictas, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y afectación a las víctimas. La defensa del investigado cuestionó los señalamientos y pidió que las pruebas sean analizadas de manera individual.

El Poder Judicial continuará evaluando el caso en las siguientes audiencias, en las que se definirá la situación legal del imputado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.