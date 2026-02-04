HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

La Fiscalía presentó nuevos elementos sobre la banda liderada por Erick Moreno Hernández, acusado de extorsión agravada en la zona norte de la capital.

Audiencia de Erick Moreno tras ser detenido en Paraguay. Foto: composición LR
Audiencia de Erick Moreno tras ser detenido en Paraguay. Foto: composición LR | composición LR

La Fiscalía presentó nuevos elementos sobre la presunta estructura criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, durante la audiencia judicial en la que el imputado reapareció tras haber sido extraditado desde Paraguay. El investigado, acusado por el delito de extorsión agravada, es señalado como cabecilla de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’, una red delictiva que opera en distritos de Lima norte desde el año 2023. De acuerdo con la imputación fiscal, de ser hallado culpable, el procesado podría afrontar una condena de varias décadas de prisión.

Durante la diligencia, Moreno adoptó una actitud desafiante frente al Ministerio Público. En el momento en que el fiscal exponía los mensajes extorsivos atribuidos a la organización, el acusado se rió de manera reiterada y realizó un gesto obsceno al mostrar el dedo medio en dirección al representante fiscal. Este comportamiento se produjo mientras se detallaban las amenazas dirigidas a víctimas que se negaron a cumplir con exigencias económicas.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

lr.pe

Fiscalía detalla liderazgo y control territorial de la organización

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti fue el encargado de presentar los principales elementos de la acusación. Según explicó, el ‘Monstruo’ habría ejercido un rol de dirección dentro de la banda criminal, impartiendo órdenes a otros integrantes para la ejecución de diversos hechos ilícitos. Entre estas acciones se incluyen amenazas, cobros extorsivos y ataques contra personas que se negaban a cumplir sus exigencias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Guffanti indicó que la organización criminal estaría conformada por más de cuarenta miembros y que su accionar se concentra en zonas como Ancón, Puente Piedra y sectores cercanos. De acuerdo con la investigación fiscal, el grupo logró extender su influencia mediante la infiltración en rubros como transporte, comercio y servicios de seguridad local, lo que facilitó la captación de recursos ilícitos y el control de determinadas áreas.

Recaudación ilegal y continuidad del proceso judicial

Además, se detalló que el dinero obtenido mediante extorsiones era recolectado por integrantes cercanos al núcleo de la organización y posteriormente destinado a los líderes del grupo. Este mecanismo, según la tesis del Ministerio Público, permitió sostener y ampliar las actividades criminales en distintos puntos de Lima norte.

Ante estos argumentos, la Fiscalía solicitó que se evalúen medidas coercitivas estrictas, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y afectación a las víctimas. La defensa del investigado cuestionó los señalamientos y pidió que las pruebas sean analizadas de manera individual.

El Poder Judicial continuará evaluando el caso en las siguientes audiencias, en las que se definirá la situación legal del imputado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

LEER MÁS
El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

LEER MÁS
Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 4 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 4 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Sociedad

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Ministerio de Cultura ofrece empleos con sueldos de hasta S/ 12.364 para estas 21 carreras: ¿cómo postular?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025