El Minjus explicó el motivo por el que Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco | Composición LR | Kevinn García

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', lució rapado y vestido de blanco cuando fue trasladado hacia el centro penitenciario de la Base Naval del Callao, luego de haber sido extraditado desde Paraguay hacia Perú. Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, explicó que esta acción responde a motivos de seguridad y disciplina.

"A veces, los internos esconden armas en el cabello. Pueden esconder una gillette fácilmente; puede ser colocada en el cabello y esa la pueden usar como arma para hacer daño a otros internos, agentes penitenciarios o a ellos mismos", sostuvo Martínez en diálogo con Cuarto Poder.

Alias el 'Monstruo' rapado y vestido de blanco por disciplina

De acuerdo con Martínez, las posibilidades de cualquier acción inesperada del interno disminuyen eliminando el cabello y la barba. Asimismo, la vestimenta blanca también responde a un tema de disciplina. "Ellos tienen que entender que están yendo a un penal para cumplir una pena, porque han recibido una sanción; no están yendo de paseo", indicó el ministro.

Además, señaló que alias el 'Monstruo' no tendrá contacto con los demás internos, puesto que solo habrá una salida para él. "No (se puede cruzar con otro reo), porque son horas distintas (asignadas para que salgan)", sostuvo. "No tiene ninguna posibilidad de comodidad ni comunicación fuera del establecimiento penitenciario. Son las condiciones más duras, como corresponde al grado de peligrosidad que tiene este interno", aclaró.

La celda del 'Monstruo'

Según contó Martínez, tras la decisión de recluir al 'Monstruo' en el centro penitenciario de la Base Naval, su celda asignada tiene tres metros de largo por tres de ancho. Además, estará equipada solo con un inodoro, una ducha y una cama de concreto. Por otro lado, el ministro descartó que Erick Moreno ocupe el espacio donde estuvo Abimael Guzmán, fallecido fundador de Sendero Luminoso, o que mantenga contactos con internos como el exasesor Vladimiro Montesinos.

Por último, el ministro hizo énfasis en que el 'Monstruo' pasará la mayor parte del tiempo encerrado. Asimismo, se le ha privado de cualquier comodidad y comunicación fuera del establecimiento penitenciario.

