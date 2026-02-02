HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Jerí y más implicados en el "Chifagate", Jorge Nieto Montesinos EN VIVO| Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

El motivo por el que el 'Monstruo' fue rapado y vestido de blanco tras extradición desde Paraguay: "Un tema de disciplina"

Walter Martínez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, explicó que el 'Monstruo' no tendrá contacto con ningún otro interno dentro del centro penitenciario de la Base Naval del Callao.

El Minjus explicó el motivo por el que Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco
El Minjus explicó el motivo por el que Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco | Composición LR | Kevinn García

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', lució rapado y vestido de blanco cuando fue trasladado hacia el centro penitenciario de la Base Naval del Callao, luego de haber sido extraditado desde Paraguay hacia Perú. Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, explicó que esta acción responde a motivos de seguridad y disciplina.

"A veces, los internos esconden armas en el cabello. Pueden esconder una gillette fácilmente; puede ser colocada en el cabello y esa la pueden usar como arma para hacer daño a otros internos, agentes penitenciarios o a ellos mismos", sostuvo Martínez en diálogo con Cuarto Poder.

TE RECOMENDAMOS

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

lr.pe

Alias el 'Monstruo' rapado y vestido de blanco por disciplina

De acuerdo con Martínez, las posibilidades de cualquier acción inesperada del interno disminuyen eliminando el cabello y la barba. Asimismo, la vestimenta blanca también responde a un tema de disciplina. "Ellos tienen que entender que están yendo a un penal para cumplir una pena, porque han recibido una sanción; no están yendo de paseo", indicó el ministro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, señaló que alias el 'Monstruo' no tendrá contacto con los demás internos, puesto que solo habrá una salida para él. "No (se puede cruzar con otro reo), porque son horas distintas (asignadas para que salgan)", sostuvo. "No tiene ninguna posibilidad de comodidad ni comunicación fuera del establecimiento penitenciario. Son las condiciones más duras, como corresponde al grado de peligrosidad que tiene este interno", aclaró.

PUEDES VER: Comandante Óscar Arriola revela conversación privada con el 'Monstruo' tras su extradición: "Me dijo 'voy a contarlo todo'"

lr.pe

La celda del 'Monstruo'

Según contó Martínez, tras la decisión de recluir al 'Monstruo' en el centro penitenciario de la Base Naval, su celda asignada tiene tres metros de largo por tres de ancho. Además, estará equipada solo con un inodoro, una ducha y una cama de concreto. Por otro lado, el ministro descartó que Erick Moreno ocupe el espacio donde estuvo Abimael Guzmán, fallecido fundador de Sendero Luminoso, o que mantenga contactos con internos como el exasesor Vladimiro Montesinos.

Por último, el ministro hizo énfasis en que el 'Monstruo' pasará la mayor parte del tiempo encerrado. Asimismo, se le ha privado de cualquier comodidad y comunicación fuera del establecimiento penitenciario.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

LEER MÁS
Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

LEER MÁS
Comandante Óscar Arriola revela conversación privada con el 'Monstruo' tras su extradición: "Me dijo 'voy a contarlo todo'"

Comandante Óscar Arriola revela conversación privada con el 'Monstruo' tras su extradición: "Me dijo 'voy a contarlo todo'"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

Un joven de 18 años murió tras golpiza de barristas en Puente Piedra: "Empezaron a agarrar a cualquiera"

LEER MÁS
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025