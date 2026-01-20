HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'

Tres personas fueron detenidas en Surquillo tras el asesinato de un colombiano en Chorrillos vinculado a los préstamos gota a gota. Durante la intervención, la Policía Nacional encontró armas de fuego, municiones y un registro de los montos cobrados a las víctimas de extorsión.

Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: detenidos extranjeros integraban banda Los Merlys Macacos
Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: detenidos extranjeros integraban banda Los Merlys Macacos | Foto: Difusión.

Tres ciudadanos venezolanos, señalados por la Policía Nacional del Perú (PNP) como integrantes de la banda criminal 'Los Merlys Macacos', fueron capturados en Surquillo luego de ser vinculados al asesinato de un ciudadano colombiano en Chorrillos y al cobro de cupos incluso contra otros delincuentes.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que el móvil del homicidio estaría relacionado con el control territorial entre organizaciones criminales, debido a que esta banda no solo exigía sumas de dinero a transportistas en los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, sino también a otros extorsionadores.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“En las hipótesis de campo planteadas estaría la hegemonía, el control territorial y ellos mismos extorsionan a los criminales que se dedican a extorsionar al mismo tiempo en la modalidad de gota a gota”, señaló para Latina el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El crimen fue registrado por cámaras de videovigilancia de la avenida Los Avicultores, cerca de las 4 de la tarde del lunes 19 de enero. Los presuntos criminales habrían trasladado a su víctima en un vehículo negro y, tras concretar el asesinato, la abandonaron en el lugar.

“Este vehículo es plenamente identificado. Luego, a través de la tecnología, es ubicado. Se hace observación, vigilancia hasta que va a ser abordado. En ese momento, son capturados tres sujetos de nacionalidad venezolana. Dos hombres y una mujer”, agregó

La Policía también intervino el vehículo usado para el asesinato del ciudadano colombiano. Foto: Difusión.

La Policía también intervino el vehículo usado para el asesinato del ciudadano colombiano. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

lr.pe

Banda estaría integrada por dos hombres y una mujer

Los intervenidos fueron identificados como Luis José Niño Villegas (25), Verónica Cristina Chirinos Velásquez (24) y Édgar Alexander Tovas Molina (25), todos de nacionalidad venezolana. El último apenas había salido en libertad hace cinco meses del penal de Aucallama.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego —una de ellas con el número de serie erradicado—, municiones, una granada, cigarros de marihuana, tarjetas con números celulares y agendas en donde se registrarían los montos de los cupos cobrados a otros delincuentes dedicados al “gota a gota”.

“Hay cupos que son de S/200 por motocicletas y al que maneja una motocicleta es el que sale a cobrar el préstamo de gota a gota y que todos los días a una determinada población que genera ingreso le ponen una cuota de S/80, S/120 y S/150”, indicó Arriola. Mientras tanto, las autoridades analizan las armas incautadas para determinar en qué otros crímenes han sido usadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

LEER MÁS
‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo: “Todos los días habla de nosotros”

LEER MÁS
Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Sociedad

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025