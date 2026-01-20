Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: detenidos extranjeros integraban banda Los Merlys Macacos | Foto: Difusión.

Tres ciudadanos venezolanos, señalados por la Policía Nacional del Perú (PNP) como integrantes de la banda criminal 'Los Merlys Macacos', fueron capturados en Surquillo luego de ser vinculados al asesinato de un ciudadano colombiano en Chorrillos y al cobro de cupos incluso contra otros delincuentes.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que el móvil del homicidio estaría relacionado con el control territorial entre organizaciones criminales, debido a que esta banda no solo exigía sumas de dinero a transportistas en los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, sino también a otros extorsionadores.

“En las hipótesis de campo planteadas estaría la hegemonía, el control territorial y ellos mismos extorsionan a los criminales que se dedican a extorsionar al mismo tiempo en la modalidad de gota a gota”, señaló para Latina el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El crimen fue registrado por cámaras de videovigilancia de la avenida Los Avicultores, cerca de las 4 de la tarde del lunes 19 de enero. Los presuntos criminales habrían trasladado a su víctima en un vehículo negro y, tras concretar el asesinato, la abandonaron en el lugar.

“Este vehículo es plenamente identificado. Luego, a través de la tecnología, es ubicado. Se hace observación, vigilancia hasta que va a ser abordado. En ese momento, son capturados tres sujetos de nacionalidad venezolana. Dos hombres y una mujer”, agregó

La Policía también intervino el vehículo usado para el asesinato del ciudadano colombiano. Foto: Difusión.

Banda estaría integrada por dos hombres y una mujer

Los intervenidos fueron identificados como Luis José Niño Villegas (25), Verónica Cristina Chirinos Velásquez (24) y Édgar Alexander Tovas Molina (25), todos de nacionalidad venezolana. El último apenas había salido en libertad hace cinco meses del penal de Aucallama.

Durante la intervención se incautaron armas de fuego —una de ellas con el número de serie erradicado—, municiones, una granada, cigarros de marihuana, tarjetas con números celulares y agendas en donde se registrarían los montos de los cupos cobrados a otros delincuentes dedicados al “gota a gota”.

“Hay cupos que son de S/200 por motocicletas y al que maneja una motocicleta es el que sale a cobrar el préstamo de gota a gota y que todos los días a una determinada población que genera ingreso le ponen una cuota de S/80, S/120 y S/150”, indicó Arriola. Mientras tanto, las autoridades analizan las armas incautadas para determinar en qué otros crímenes han sido usadas.

