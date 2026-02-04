Corte de La Libertad capacita a la PNP en fortalecimiento del proceso penal en flagrancia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la capacitación denominada "Actualización y fortalecimiento de capacidades en el proceso penal en flagrancia", dirigido a los efectivos policiales de la región.

Este evento fue organizado por el Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de La Libertad, con la finalidad de fortalecer la labor de los agentes policiales y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El juez superior titular Juan Pedreros Vega dio la bienvenida a los participantes y les exhortó a aprovechar esta jornada de tres días para repotenciar su capacidad de respuesta ante delitos flagrantes.

Durante su discurso de inauguración, la titular León Velásquez recalcó que este evento es un primer acercamiento con la PNP, y que se concretó ante la necesidad de fortalecer las competencias en el manejo eficiente de los casos flagrantes, promoviendo una respuesta rápida y coordinada contra la delincuencia.

Por su parte, la mayor PNP Felicita Azcate Pérez agradeció la disposición de la Corte de La Libertad para generar este tipo de encuentros que permite mejorar la actuación de la policía y garantizar una atención eficiente y eficaz a favor de la población.

En este primer día, se contó con la participación del doctor Robert Mendieta Narro, juez especializado penal de la Corte, quien trató el tema: "Protocolo de actuación interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva, conforme el Decreto Supremo N° 026-2025-JUS".