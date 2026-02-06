HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruano es detenido por generar falsa alarma de bomba en aeropuerto de República Domicana: podría ir 40 años a prisión

La alerta de emergencia obligó que el avión retorne al Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez de Santo Domingo.

Ángel del Pino vive desde hace dos años en Santo Domingo. Podrías ser condenado por terrorismo y pagar hasta con 40 años de cárcel.
Ángel del Pino vive desde hace dos años en Santo Domingo. Podrías ser condenado por terrorismo y pagar hasta con 40 años de cárcel.

Un ciudadano peruano, identificado como Ángel del Pino, fue detenido en República Dominicana y enviado a prisión preventiva por 12 meses, luego de ser acusado de provocar una falsa alarma de bomba que obligó a suspender de forma temporal las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo.

El incidente se originó luego de una llamada telefónica dirigida a las autoridades aeroportuarias, en la que se advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en un avión comercial. En ese momento, la aeronave ya se encontraba en el aire con pasajeros y tripulación a bordo, lo que encendió las alarmas de seguridad.

Vuelo de Copa Airlines regresó de emergencia al aeropuerto Las Américas

El vuelo CM-299 involucrado en la emergencia, operado por Copa Airlines y con destino a Panamá, tuvo que regresar de inmediato a Santo Domingo. Como parte del operativo, se activaron los protocolos, se revisó el avión y se aplicaron medidas preventivas para proteger a quienes se encontraban en el terminal aéreo.

La situación generó retrasos y obligó a desviar otros vuelos hacia aeropuertos alternos del país, como Cibao y Punta Cana. Durante varias horas, el terminal aéreo redujo sus operaciones mientras los equipos especializados verificaban que no existiera ningún riesgo real.

Disponen 12 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones

Tras descartar la amenaza, las autoridades confirmaron que no se halló ningún explosivo. Pasajeros y personal resultaron ilesos, y el vuelo afectado fue reprogramado para esa misma noche, lo que permitió que las actividades volvieran gradualmente a la normalidad.

En el ámbito judicial, la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso 1 año de prisión preventiva contra el acusado, quien vive desde hace dos años en el país caribeño. Por lo mismo, permanecerá recluido en el penal Las Parras. El Ministerio Público le atribuye el delito de terrorismo, una figura penal que contempla condenas de hasta 40 años de cárcel en ese país.

Rafael Lalane, defensa del peruano consideró excesiva la decisión del juzgado y anunció que insistirá en la presunción de inocencia de su patrocinado. En tanto, Copa Airlines indicó que actuó conforme a los procedimientos establecidos y coordinó en todo momento con las autoridades para garantizar la seguridad de los pasajeros.

