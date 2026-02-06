HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cae alias “JJ”, presunto brazo armado de ‘Los Pulpos’: fue capturado en Lima tras ser expulsado de Chile

La captura se produjo en el aeropuerto Jorge Chávez tras un trabajo coordinado entre las autoridades peruanas y chilenas, luego de que el joven intentara ocultarse fuera del país.

El joven de 19 años fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez luego de una coordinación entre las autoridades peruanas y chilenas. Foto: Composición LR
La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a un joven identificado como Jhon Snaider Nureña Rojas (19), conocido el alias de “JJ” o “Jhon Jairo”, quien fue expulsado de Chile tras una intervención coordinada entre las autoridades de ambos países. El sujeto era requerido por la justicia peruana por su presunta vinculación con la organización criminal ‘Los Pulpos’, que opera en el norte del país.

La detención se produjo la noche del jueves 6 de febrero, luego de que el investigado arribara a Lima procedente de territorio chileno, donde habría intentado ocultarse para evadir a las autoridades peruanas. Tras su llegada, fue intervenido por efectivos policiales y trasladado a la comisaría del aeropuerto, donde permaneció bajo custodia antes de su traslado a Trujillo.

Intentaba refugiarse en otro país

De acuerdo con información policial, Nureña Rojas había salido del país con destino a Chile con la intención de mantenerse fuera del alcance de la justicia peruana. Sin embargo, a través de un seguimiento se alertó a las autoridades chilenas, lo que permitió su intervención y posterior expulsión.

El joven fue detenido por la policía de ese país alrededor de las 8:55 a.m., y expulsado a Perú en un vuelo que aterrizó en Lima, alrededor de las 11:00 a.m. La captura fue resultado de un trabajo coordinado entre ambas instituciones policiales.

Tras las diligencias iniciales, el investigado fue retirado de la dependencia policial del terminal aéreo y trasladado en un avión de la Policía Nacional con destino a Trujillo, donde deberá rendir cuentas ante las autoridades competentes.

El detenido es señalado como presunto brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y de alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la banda. Las autoridades lo vinculan con diversos hechos violentos registrados en los primeros meses del año, entre ellos el ataque al bus de la orquesta Armonía 10 a las afueras de la discoteca El Monasterio y detonaciones de explosivos contra locales comerciales y establecimientos nocturnos, casos que continúan en investigación.

