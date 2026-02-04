Gerentas y Gerentes del Poder Judicial proyectan líneas de acción para afianzar servicio de justicia este 2026

Asimismo, se anunciaron iniciativas para mejorar la atención al ciudadano y la implementación de plataformas digitales. Fuente: Difusión.

Tras brindar el balance de trabajo del 2025, las gerentas y gerentes del Poder Judicial expusieron las líneas de acción de la institución para el presente año con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la calidad del servicio judicial en beneficio de la ciudadanía.

Fue en el marco de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del país, Gerentes/as y/o jefes de administración distrital del Poder Judicial, que se desarrolló desde el 28 al 30 de enero pasado, en la ciudad de Lima.

En el certamen, inaugurado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, también participaron los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), las y los administradores de las 35 cortes superiores, jefes de administración distrital, responsables de los programas presupuestales, así como los equipos técnicos, entre otros.

Al respecto, la gerenta General del Poder Judicial, Claudett Delgado Llanos, sostuvo que el objetivo principal del encuentro ha sido apoyar de forma técnica a todas las cortes superiores del país respecto a la calidad del servicio y el acceso a la justicia, pilares fundamentales para una buena administración judicial.

Interoperabilidad con fiscalía

Al abordar “Avances en implementación de soluciones con Inteligencia Artificial (IA) y proyecciones 2026”, el gerente de Tecnologías de la Información de la institución, Guillermo Pérez Silva, resaltó diversas iniciativas para modernizarla el servicio de justicia, por ejemplo, mediante la integración tecnológica.

Así, anunció para este año el desarrollo del proyecto referido a la interoperabilidad entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que busca agilizar y unificar procesos entre ambas instituciones para fortalecer el combate a la criminalidad.

“La interoperabilidad permitirá un flujo más eficiente de información, reduciendo tiempos de trámite y mejorando la coordinación en casos judiciales”, afirmó Pérez Silva.

Cabe señalar que, como parte de la digitalización del sistema de justicia, el Poder Judicial impulsa en algunas cortes la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional (TC) con el envío de sentencias y resoluciones de procesos de amparo, totalmente digitalizados.

Esta medida se enmarca dentro del Objetivo Estratégico Institucional 05 (OEI.05) del Plan Estratégico Institucional 2021-2030 del Poder Judicial, el cual busca fortalecer la transformación digital con miras a generar valor público. El funcionario mencionó, también, el despliegue de herramientas IA (con priorización de limpieza de datos) en las cortes superiores, la culminación de la jurisprudencia sistematizada en materia penal y la implementación de notificaciones accesibles para personas con discapacidad. Pérez Silva recalcó que, con estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más moderna, conectada y centrada en el ciudadano.

Expansión del eje

En tanto que la secretaria técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), Edith Sicha Juárez, expuso sobre la Implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) piloto: Proyecciones 2026, a efectos de consolidar una justicia digital inclusiva.

Sicha Juárez presentó los resultados de producción del año 2025, siendo los datos más relevantes, la implementación del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en 1 mil 482 órganos jurisdiccionales.

“El Expediente Judicial Electrónico constituye un eje central del proceso de modernización del despacho judicial, orientado a una justicia digital inclusiva, eficiente y centrada en el ciudadano”, expresó al respecto.

Así, señaló que, para este año, se tiene previsto continuar con la expansión territorial, en nuevas especialidades y subespecialidades, del EJE a 290 órganos jurisdiccionales.

De otro lado, la funcionaria planteó retos orientados a la gestión estratégica de la infraestructura tecnológica, la reingeniería de procesos, el fortalecimiento de la transparencia y la generación de valor público centrado en el ciudadano, así como el escalamiento del EJE con apoyo de la cooperación internacional.

Sobre el personal

La gerenta de Recursos Humanos del Poder Judicial, Milagros Galdo Álvarez, expuso los principales avances en materia de reclutamiento, selección y contratación de personal, así como las proyecciones para el año 2026, resaltando una gestión más ordenada, planificada y articulada con las cortes.

Informó que el 2025 se logró cubrir 555 plazas bajo el régimen laboral 728, de un total de 784 plazas convocadas, lo que representa un avance significativo frente al año 2024, en el que solo se cubrieron veinte plazas. Este resultado fue posible gracias a la implementación de procesos sucesivos de selección, la actualización de la directiva de selección y la ejecución de cronogramas escalonados para optimizar el uso del sistema PSEP.

Asimismo, precisó que 16 cortes superiores culminaron de manera satisfactoria sus procesos de selección, mientras que otras se encuentran en etapa de convocatoria o reprogramación. Destacó, además, los avances en la implementación de la Ley 32504, que regula el pase progresivo de CAS al régimen 728 en un horizonte de cinco años.

Asimismo, la Ley 32509, que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal 728, la cual beneficiará a más de 17 mil trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, fortaleciendo la equidad, la sostenibilidad laboral y la calidad del servicio de justicia.

Ley de contrataciones

Por su parte, la gerenta de Administración y Finanzas del Poder Judicial, Carmen Ascencio Ormeño, presentó los principales resultados de la ejecución presupuestal del 2025 y explicó el impacto de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado en la ejecución del gasto institucional para el 2026.

Informó que la Unidad Ejecutora Gerencia General alcanzó una ejecución presupuestal del 98.9 % en el año 2025, con un Presupuesto Institucional de S/ 1 mil 263 millones 65 mil, destinado a bienes, servicios e inversiones. En materia normativa, señaló que durante el año 2025 se aprobaron cinco directivas internas y que para el año 2026 se proyecta la aprobación de siete nuevas directivas orientadas a fortalecer la gestión administrativa y reducir riesgos.

También resaltó el avance en la implementación del SIGA MEF, cuya fase de puesta en marcha se iniciará en febrero de 2026, reafirmando el compromiso de la Gerencia de Administración y Finanzas de continuar trabajando de manera articulada con las Cortes Superiores para asegurar una gestión eficiente, transparente y alineada a la normativa vigente.

Plataformas digitales

A su turno, la gerenta de Servicios Judiciales, Liliana Arroyo Contreras, informó que el Poder Judicial está gestionando implementar la plataforma digital “Ventana Judicial Transparente”, la cual permitirá que los usuarios puedan acceder a información y a la tramitación de la misma, a través de sus celulares.

Detalló que esta plataforma se divide en cuatro componentes: un asistente virtual con IA, un portal de datos abiertos, un canal unificado de denuncias (quejas y sugerencias) y, por último, un antifaz multilingüe que al principio iniciará con los idiomas castellano y quechua.

Esta ventana --que se ejecuta en cumplimiento de Decreto Supremo N.°151-2025-PCM, publicado el 31 de diciembre del 2025 y forma del “Parte del plan de acción abierto 2026-2027” -- se tiene programada su implementación para el mes de diciembre de este año.

“Las cortes intervienen con información de su data que se genera con el desarrollo de sus procesos, así como también con las quejas y observaciones que presenten los usuarios”, explicó en su exposición “Fortalecimiento de los servicios de apoyo directo a la labor jurisdiccional-Proyecciones 2026”.Detalló otros servicios que ofrece el Poder Judicial como las notificaciones electrónicas, plataforma esencial para generar celeridad en los procesos, la consulta web de notificaciones que funciona en Lima Metropolitana y que permite consulta de los procesos desde la web sin necesidad de ir al juzgado.

Sostuvo, además, que se ha proyectado culminar con la implementación del Servicio de Notificaciones del Poder Judicial, lo cual permitirá celeridad de los procesos judiciales, el Sistema Expedia (antes Plame), así como la Automatización de Apertura de Cuentas de Pensión de Alimentos, entre otros servicios.

Obras proyectadas

A su turno, la gerenta de Gestión de Inversiones, Yanett Mena Barboza, pormenorizó las obras que el Poder Judicial tiene proyectado iniciar para este año, como tal, agregó, en julio concluirá la elaboración del expediente técnico para la construcción de la Ciudad Judicial en el expenal San Jorge.

También continuar las obras del local ubicado entre la avenida Uruguay y jirón Belén, perteneciente a la Corte Superior Nacional, el cual se encuentra en un avance del 70%. Respecto a las obras entregadas en el 2025 mencionó el local El Dorado de la Corte de San Martín, donde funcionarán dos órganos jurisdiccionales del Nuevo Código Procesal Penal y la sede principal de Cajamarca donde funcionan 18 órganos jurisdiccionales, en un local de 5 pisos.

Respecto a la sede de Huaura, en la cual funcionarán 29 órganos jurisdiccionales, se tiene programado el término de la misma para enero del siguiente año. Finalmente, la Gerenta General del Poder Judicial señaló que el encuentro incluyó talleres para permitir integrar opiniones, ideas y, también, absolver dudas que pudieran existir en las unidades ejecutoras de las cortes superiores. “El soporte para estas unidades, a fin de que los distritos judiciales brinden un buen servicio de administración de justicia, con calidad, de manera eficiente y eficaz, proviene de la Gerencia General y de sus gerencias de línea”, concluyó Delgado Llanos.