Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP
La historia de jirón de la Unión y el teatro en el país | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Presidente del IPD usó palcos del Estado para familiares y amigos en concierto de Bad Bunny

Un reporte de Latina Noticias reveló que espacios institucionales del Estadio Nacional fueron ocupados por personas sin vínculo laboral con el organismo deportivo durante el concierto de Bad Bunny, lo que abre cuestionamientos por un posible uso indebido de bienes públicos.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, permitió que palcos administrados por el Estado sean utilizados por familiares y amigos para asistir al concierto de Bad Bunny realizado el 16 de enero en el Estadio Nacional, según una investigación difundida por Latina Noticias. El reportaje mostró imágenes y registros que evidencian el ingreso de personas sin vínculo laboral con la entidad a estas áreas reservadas.

De acuerdo con la información difundida, los palcos del Instituto Peruano del Deporte forman parte de la infraestructura pública del primer escenario deportivo del país y no están destinados al uso personal ni a invitaciones privadas en espectáculos comerciales.

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Las fotografías publicadas en redes sociales por los propios asistentes permitieron identificar que el acceso fue otorgado a integrantes del entorno cercano del titular del IPD, quienes observaron el espectáculo desde zonas privilegiadas dentro del recinto.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Latina Noticias precisó que el ingreso se produjo durante una de las fechas del artista en Lima, cuando el Estadio Nacional albergó a miles de personas que adquirieron entradas, mientras que un grupo reducido accedió a espacios institucionales sin que se conozca una justificación oficial.

No 87, el Congreso solo necesita 66 votos si en verdad quiere sacar a José Jerí de la Presidencia

Identifican a familiares y amigos de Sergio Ludeña

El reportaje identificó entre los asistentes a Fabrizio Canoci, medio hermano del presidente del IPD, quien compartió imágenes desde uno de los palcos durante el concierto de Bad Bunny.

También se registró la presencia de Yuri Benalcazar, hermano de la expareja del titular de la entidad, quien publicó fotografías desde el mismo espacio reservado dentro del Estadio Nacional.

A ellos se sumaron Warren Olortegui y Milagros Aspilcueta, amigos del funcionario, quienes igualmente difundieron contenido en redes sociales que confirmaba su ubicación en áreas asignadas al Instituto Peruano del Deporte.

