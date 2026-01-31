HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima
Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima     Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima     Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima     
Sociedad

Ternas frustran robo a mano armada de los Injertos del Huáscar contra cambista dentro de centro comercial Polvos Azules

En el operativo, se incautaron $71,000, un arma de fuego y vehículos. La intervención incluyó un intercambio de disparos entre la Policía y los delincuentes.

Los tres delincuentes fueron detenidos en flagrancia cuando iban a asaltar a un cambista en Polvos Azules
Los tres delincuentes fueron detenidos en flagrancia cuando iban a asaltar a un cambista en Polvos Azules | Composición LR | Melissa Landa

El Grupo Terna frustró un ataque armado de Los Injertos del Huáscar contra un cambista, quien laboraba en el segundo piso del Centro Comercial Polvos Azules, en La Victoria, durante la mañana del sábado 31 de enero. De acuerdo con el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, los tres detenidos, identificados como Dante Aliaga, alias 'Gordo Dante' (37); Eric Poma Lima, alias 'Eric' (25); y Freddy Calderón García, alias 'Freddy' (22), fueron intervenidos en flagrancia.

"Estos delincuentes fueron intervenidos prácticamente cuando cometían un acto ilícito", sostuvo el coronel para La República. Asimismo, las autoridades precisaron que Calderón García registra 13 denuncias por asalto y secuestro. "Él ya había purgado condena, pero ahora se encontraba libre", precisó Alcántara.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

lr.pe

Caen miembros de Los Injertos del Huáscar tras intento de robo

De acuerdo con la información policial, en el operativo se incautaron $71,000, un arma de fuego de procedencia turca, 6 cartuchos de municiones y dos vehículos. Asimismo, Alcántara detalló que hubo un intercambio de fuego entre la Policía Nacional y los criminales durante la intervención.

Tres detenidos en flagrancia en Polvos Azules. Foto: Melissa Landa

Tres detenidos en flagrancia en Polvos Azules. Foto: Melissa Landa

Cabe precisar que el dinero fue recuperado y será devuelto oportunamente al propietario, luego de las diligencias respectivas por parte de las autoridades. "La entrega del dinero se determinará con la unidad especializada y la Fiscalía, luego del reconocimiento pleno de los delincuentes", precisó la autoridad policial.

PUEDES VER: Combi 'San Juanito' es atacada a balazos y su conductor resulta herido en Chorrillos

lr.pe

Un criminal herido fugó del operativo

Según cuenta el coronel Alcántara, hay un cuarto implicado en el robo a mano armada que resultó herido y huyó de los exteriores del centro comercial Polvos Azules.

Por ello, efectivos de la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía y a los nosocomios cercanos a notificar cualquier ingreso de algún sospechoso herido por arma de fuego. "Se ha fugado, pero estaría herido", precisó Alcántara, quien confirmó que la víctima del asalto no resultó herida y está fuera de peligro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

Caen sicarios que utilizaban drones para vigilar a transportistas: habrían seguido órdenes del 'Monstruo', según PNP

LEER MÁS
Choferes de la Línea JC son extorsionados en Carabayllo: suspendieron operaciones por un día

Choferes de la Línea JC son extorsionados en Carabayllo: suspendieron operaciones por un día

LEER MÁS
Loreto: dictan 7 días de detención preliminar a dos policías investigados por presunto abuso sexual a menor dentro de comisaría

Loreto: dictan 7 días de detención preliminar a dos policías investigados por presunto abuso sexual a menor dentro de comisaría

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Corredor Morado te lleva desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro con solo S/2.80: esta es la ruta completa

Corredor Morado te lleva desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro con solo S/2.80: esta es la ruta completa

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025