Los tres delincuentes fueron detenidos en flagrancia cuando iban a asaltar a un cambista en Polvos Azules | Composición LR | Melissa Landa

El Grupo Terna frustró un ataque armado de Los Injertos del Huáscar contra un cambista, quien laboraba en el segundo piso del Centro Comercial Polvos Azules, en La Victoria, durante la mañana del sábado 31 de enero. De acuerdo con el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, los tres detenidos, identificados como Dante Aliaga, alias 'Gordo Dante' (37); Eric Poma Lima, alias 'Eric' (25); y Freddy Calderón García, alias 'Freddy' (22), fueron intervenidos en flagrancia.

"Estos delincuentes fueron intervenidos prácticamente cuando cometían un acto ilícito", sostuvo el coronel para La República. Asimismo, las autoridades precisaron que Calderón García registra 13 denuncias por asalto y secuestro. "Él ya había purgado condena, pero ahora se encontraba libre", precisó Alcántara.

Caen miembros de Los Injertos del Huáscar tras intento de robo

De acuerdo con la información policial, en el operativo se incautaron $71,000, un arma de fuego de procedencia turca, 6 cartuchos de municiones y dos vehículos. Asimismo, Alcántara detalló que hubo un intercambio de fuego entre la Policía Nacional y los criminales durante la intervención.

Tres detenidos en flagrancia en Polvos Azules. Foto: Melissa Landa

Cabe precisar que el dinero fue recuperado y será devuelto oportunamente al propietario, luego de las diligencias respectivas por parte de las autoridades. "La entrega del dinero se determinará con la unidad especializada y la Fiscalía, luego del reconocimiento pleno de los delincuentes", precisó la autoridad policial.

Un criminal herido fugó del operativo

Según cuenta el coronel Alcántara, hay un cuarto implicado en el robo a mano armada que resultó herido y huyó de los exteriores del centro comercial Polvos Azules.

Por ello, efectivos de la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía y a los nosocomios cercanos a notificar cualquier ingreso de algún sospechoso herido por arma de fuego. "Se ha fugado, pero estaría herido", precisó Alcántara, quien confirmó que la víctima del asalto no resultó herida y está fuera de peligro.

