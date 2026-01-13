Hallan presunto artefacto explosivo en Gamarra: negocios cerrados ante posible ataque extorsivo
Agentes de la PNP llegaron a la zona para desactivar el objeto. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona herida.
- ¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?
- Estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar este 14 de enero por el paro
Encuentran bomba en gamarra
La Unidad de Desactivación de Explosivos y el Escuadrón de Emergencia se encuentran en la zona. Asimismo, agentes de la PNP cercaron el área para impedir el paso de transeúntes. Negocios de Gamarra cerraron sus puertas ante un posible ataque extorsivo.
Noticia en desarrollo...