Emprendedoras de Gamarra alcanzan éxito con redes sociales: mayoría de sus ventas se dan en Tik Tok

Katia Canaza (32) tiene una cadena de tiendas que ofrece prendas de estilo sport elegante para el público masculino. Asegura que las redes sociales impulsaron su negocio. | Carlos Felix

Las emprendedoras del emporio comercial de Gamarra son un ejemplo de superación y empoderamiento. Una de ellas es Katia Canaza Lipa, de 32 años, quien empezó con un capital de S/10.000 que le prestaron sus padres y hoy tiene seis locales.

Estudió administración y marketing en una universidad privada, pero al terminar la carrera decidió ser su propia jefa y montó un negocio dedicado a la confección y venta de ropa para hombres. Desde chica tuvo simpatía por este rubro, pues sus padres tuvieron una tienda de ropa para niños.

Las prendas que elabora Katia son de alta calidad y ese es su sello personal. Ella vigila todo el proceso de producción, desde la compra de la tela hasta el producto terminado en tienda.

“Después de abrir una tienda y ver que funcionaba, abrí la segunda en otra galería donde es más el movimiento mayorista”, cuenta.

Le va bien. El éxito le sonríe tras años de esfuerzo. Piensa abrir otra tienda de ropa para niños este año. Gracias a ello le puede dar una mejor calidad de vida a su hijo y a sus padres.

Gamarra y las redes sociales

La competencia en Gamarra es muy fuerte, las marcas se mueven a través de las redes sociales y Katia Canaza no se queda atrás. Cuenta que las tiendas están trabajando de la mano con las plataformas de venta directa como Tik Tok y por eso ella ya empezó a hacer transmisiones para dar a conocer su marca.

Vende a los mayoristas, pero también capta a los minoristas a través de una tienda outlet donde se enfoca en dar ofertas. Asegura que su marca se posicionó gracias a las redes.

“Abrí la tienda outlet el año pasado y me fue súper bien. Y todo eso gracias a las plataformas digitales que son muy importantes”, asegura.

Ahora también capta a los comerciantes mayoristas de provincias y del extranjero. Actualmente exporta a Ecuador, Chile y Bolivia.

“Bolivia ha bajado un poco por el tema de su estabilidad económica, pero los de Ecuador sí son clientes que vienen constantemente a Gamarra, compran su mercadería y se la llevan a su país. Buscan lo que les gusta, las prendas que quieren comprar, los diseños que les gusta, entonces ya se genera una relación con ellos. Te traen muestras físicas y te dicen, ¿sabes qué? Quiero esta prenda, ¿a cuánto me la haces? Entonces se queda en un precio que ambos aceptemos y se les confecciona”, detalla.

Katia Canaza aconseja a los emprendedores no rendirse a pesar de las pérdidas iniciales, pues las metas, “cuando están claras, tienen logros en el futuro”.

Señala que hay fechas de ventas bajas, como ahora en enero. “El que está metido en el negocio sabe que hay fechas buenas y también bajas. Es un carrusel, pero el resultado de lo que se hace en las fechas altas, puede compensar las fechas que no hay mucha venta”.

Por ello recomienda moverse en redes sociales, estar activos con los clientes y ser originales. También aconseja renovarse constantemente y acomodarse a las tendencias de moda, que son cosas “muy importantes”.

La historia de Katia Canaza Lipa, como las de otras mujeres exitosas, reflejan el espíritu de miles de micro y pequeñas empresarias que venden sus productos en todo el país con trabajo duro y capacidad de innovar para triunfar.

En Gamarra hay 45 mil empresas de las cuales el 99.9% son micro y pequeña empresa, es decir, son mypes. De este universo, más del 65% son lideradas por mujeres, señala Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial de Gamarra Perú.

Saldaña señala que muchas mujeres son cabeza de familia o madres solteras que hallan un lugar para progresar porque Gamarra les permite trabajar y tener independencia económica, “porque no es fácil tener trabajo y cuidar a los hijos. Ellas dividen su tiempo”.

Fue ambulante y hoy da empleo a 15

Otra historia de éxito la protagoniza Rosa Colque (35) quien llegó de Puno para trabajar como ambulante en Gamarra. Su mayor motivación fue sacar adelante a sus cuatro hijos.

Después de ocho años de vender en la calle ropa y comida, decidió abrir su pequeña empresa llamada Confecciones Rosita, dedicada a hacer prendas a pedido de los mayoristas.

Llegó a exportar sus productos, pero dejó de hacerlo hace unos meses debido a que tuvo pérdidas. Cuenta que algunos compradores extranjeros le daban 50% de adelanto; y cuando tenía lista la mercadería los clientes no mandaban el resto del dinero o lo hacían de a pocos, “entonces salía perdiendo”.

Rosa señala que hay riesgos y los enfrenta día a día. “Cuando ofreces una mercadería y al final entregas, te salen con que no me gusta la mercadería, no es igual que la foto, no te voy a pagar el mismo precio, ya te pago tanto nomás, y he tenido bastantes pérdidas”. Cuando le pasa eso, ofrece la mercadería a otro proveedor. Pero también hay días buenos.

Confecciones Rosita brinda empleo a 15 personas y trabaja con mayoristas de Lima y provincias. Gracias a sus ganancias Rosa ha podido comprar un terreno, un automóvil y puede darle educación a sus hijos.

Ha logrado tener un balance entre el trabajo y su hogar, y así puede atender a sus hijos quienes le reclaman más tiempo con ellos.



Rosa todavía no usa las redes sociales para ofrecer sus productos, pero sabe que son importantes y evalúa hacerlo pronto. Por ahora visita personalmente a los mayoristas para cerrar los contratos.

En Gamarra muchos han surgido de abajo. Es el caso de Judith Pancca Ayala (46) quien es dueña de Corporación industrial DJ SAC. A los 13 años empezó como ambulante vendiendo jugos en las calles del emporio comercial, pero a los 17 años llegó a una empresa de confecciones de uniformes de propiedad de su tío. Ahí aprendió el negocio.



Posteriormente abrió su propia tienda con la ayuda de su entonces pareja quien le prestó dinero para alquilar una tienda.



Se prestó vitrinas de sus amigos y también mercadería, y poco a poco empezó a crecer. Adquirió sus propias máquinas y se hizo de muchos clientes en el sector privado y el Estado.

Sin embargo, la pandemia la afectó económicamente porque muchos de sus compradores quebraron. Pero asegura que los pequeños empresarios que vienen de abajo como ella son “resilientes y nos reinventamos”.

Se logró levantar y salir adelante. Puso un aviso en redes sociales en el que ofrecía uniformes industriales y al poco tiempo la llamaron desde el despacho presidencial. Ha vendido chalecos y casacas para el Ministerio Público y uniformes para las municipalidades de Lima, Chosica, San Luis; para algunas minas y otras instituciones públicas y privadas.

Su “gancho” es el bajo precio que pide por sus productos. Y para no quedarse atrás importa prendas de Colombia y China, porque son más baratas. Judith, al igual que otros emprendedores, busca mejorar sus cifras en ventas. Este 2026 es esperanzador para ellos.

LAS REDES SON LA NUEVA ‘VITRINA’

José Ruidías

Especialista de marketing de Pacífico Business School

Para un pequeño negocio las redes sociales se han convertido en una vitrina donde pasa la gente; por ahí te conocen, preguntan, comparan y al final terminan comprando. Por los comentarios de los consumidores de la marca, uno se hace la idea de qué tan confiable es.



Con respecto a las plataformas, si el público objetivo es de 30 a 40 años se recomienda Facebook por que ahí está la mayoría de la generación X. Si son más jóvenes, en sus 30 para abajo, Instagram. Pero el Tik Tok está por encima de las dos, lo consumen tanto grandes, medianos y chicos, es una plataforma que es transversal.

Es importante crear videos porque tiene un nivel de interacción, de ‘engagement’ mucho más grande. Mientras más tiempo tienes a tu público objetivo, el algoritmo lo que hace es repartir tu video a más personas, porque entiende que es un video que es persuasivo, que le gusta a la gente.



Sin embargo, hay casos de emprendedores que crean sus redes, comienzan a generar contenido, pero se olvidan de la interacción. Si mi producto es deseable por los usuarios me van a llegar comentarios preguntándome por los precios. A veces los emprendedores responden a los 3 o 4 días. Esa respuesta tardía mata el interés por la compra.