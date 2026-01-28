HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atacan a balazos a colectivero en plena vía pública en Comas: chofer y pasajeros resultaron ilesos

Efectivos policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones. Se maneja la hipótesis de un posible caso de cobro de cupo, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables.

El vehículo quedó con varios impactos de bala tras el ataque ocurrido en Comas. Foto: Composición LR
El vehículo quedó con varios impactos de bala tras el ataque ocurrido en Comas. Foto: Composición LR

La noche del martes 27 de enero, un colectivero y tres pasajeros se salvaron de morir tras una balacera registrada en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau, en el distrito de Comas. El hecho ocurrió cerca de una esquina donde funciona un paradero informal de colectiveros, en una concurrida zona comercial.

Testigos señalaron que sujetos desconocidos llegaron hasta donde se encontraba el conductor y abrieron fuego contra su vehículo, en el que había pasajeros. Este nuevo ataque armado dejó conmocionados a vecinos del sector.

PUEDES VER Mototaxista de 16 años es asesinado a balazos tras ser interceptado en Comas: el tercer ataque al rubro en menos de una semana

Colectivero y pasajeros resultan ilesos en ataque armado

Según información preliminar, los delincuentes habrían llegado a bordo de una motocicleta y disparado contra la unidad. Tras realizar su cometido, se dieron a la fuga. Afortunadamente, ni el conductor ni los ocupantes resultaron heridos, aunque el auto quedó con varios orificios de bala.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Efectivos de la Comisaría de La Pascana llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, las investigaciones preliminares indican que se trataría de un posible caso de cobro de cupo, aunque las autoridades continúan recabando información para identificar a los responsables.

PUEDES VER Colectivero sobrevive a múltiples disparos tras ser extorsionado en Comas: "Había pasajeros sentados"

Ataque se produce días después de otro hecho similar en Comas

El reciente hecho ocurre apenas dos días después de un incidente similar en la zona. El domingo 25 de enero, un colectivero de 72 años fue víctima de un ataque a plena luz del día en el mercado Velasco, sector Año Nuevo, cuando sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra su vehículo mientras transportaba pasajeros.

El conductor relató que los delincuentes lo amenazaron de muerte y dejaron una nota con un número telefónico para exigir pagos de extorsión. Aunque resultó ileso, el hecho generó alarma entre los transportistas y vecinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

