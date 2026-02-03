Ministro del Interior entregó 1.007 pistolas a la PNP compradas en proceso bajo investigación fiscal

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, durante la entrega de las pistolas checas CZ P-09, cuya compra se encuentra bajo investigación fiscal. Foto: PNP | PNP | Mininter

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, durante la entrega de las pistolas checas CZ P-09, cuya compra se encuentra bajo investigación fiscal. Foto: PNP | PNP | Mininter

Pocos días después que la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero abrió investigación a los que resulten responsables por la adquisición de 1.007 pistolas checas CZ P-09 de 9 mm., el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en una ceremonia oficializó la entrega de las armas para los efectivos de las unidades policiales del puerto chalaco.

La fiscal Silva decidió iniciar el caso porque la Región Policial del Callao presuntamente incumplió una exigencia técnica clave en la compra de pistolas de puño con la presunta finalidad de favorecer a una determinada marca.

Como se verá más adelante, el Ministerio del Interior niega la existencia de irregularidades en el contrato por más de S/3.8 millones.

Durante el proceso, el Departamento de Administración de Armamento, Munición y Explosivos, de la División de Logística de la PNP, especificó que la pistola de 9 mm. debe contar con dos mecanismos: seguros interno y externo ambidiestro, y un sistema de desamartillado o "decocker".

El Comité de Selección de la Región Policial del Callao, encargado de la adjudicación del contrato, recibió propuestas de diferentes modelos que cumplen con el mencionado requisito técnico, relacionado con la seguridad personal de los efectivos policiales. Sin embargo, eligió la oferta de pistola checa CZ P-09, que solo cuenta con un seguro manual. Es un diseño que no encaja con el requerimiento de la unidad usuaria del armamento.

La fiscal anticorrupción Mónica Silva encontró indicios de que los miembros del Comité de Selección no cumplieron con las bases técnicas, para de esta manera orientar la contratación a la empresa proveedora de las pistolas checas.

El modelo CZ P-09 adquirido por la PNP no cuenta seguro y "decocker" a la vez, como establecen las bases técnicas de la contratación. Foto: PNP

Un diseño diferente

El 23 de enero de este año, el ministro Vicente Tiburcio distribuyó las 1.007 pistolas checas P-09 compradas a la empresa Armory Supply por un monto de S/3.8 millones. El proveedor también está comprendido en la investigación que formalizó el 10 de diciembre de 2025, la titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Monica Silva Escudero.

Justamente, durante la entrega de las pistolas, se pudo apreciar que las pistolas CZ P-09 que exhibió el ministro Tiburcio, no presentan las características técnicas que el Departamento de Administración de Armamento, Munición y Explosivos, de la División de Logística de la PNP, exigió al Comité de Selección, que se encargó de la evaluación de las propuestas.

Especialistas consultados por La República, confirmaron que la pistola que entregó el ministro Tiburcio el 23 de enero, no cumple con las especificaciones técnicas de la propia Policía Nacional.

Este diario remitió al despacho del Ministerio del Interior un cuestionario relacionado con la compra de las 1.007 pistolas CZ P-09, insistiendo en que el mecanismo de seguridad no corresponde a las bases técnicas, por lo que el uso del arma podría afectar la integridad del policía usuario.

“El proceso se realizó conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, respetando las bases integradas del procedimiento, las cuales están publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y fueron vinculantes para todos los participantes”, respondió el Mininter.

Pero la resolución de la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero contradice la versión oficial del cumplimiento riguroso de las bases técnicas del proceso de contratación.

Las grandes diferencias

Según el Mininter, “el Comité de Selección precisó de manera expresa y vinculante que el sistema de desmartillado (decocking) constituye un requisito técnico obligatorio, mientras que la incorporación de un seguro externo ambidiestro fue definida como característica opcional, no siendo exigible para la admisión ni evaluación de las propuestas”.

Empero, al responder una observación de uno de los postores, el Comité de Selección señaló textualmente al respecto: “(13) Seguros del arma. Seguros internos y seguros externos ambidiestro (aletas en ambos lados opcional). (14) Mecanismos. Sistema de desmartillado”.

Por lo tanto, el Comité de Selección determinó que los seguros internos y seguros externos, así como el mecanismo de desmartillado deben estar presentes siempre en el arma”. De esta forma, se estableció un requisito obligatorio, y no opcional, en la evaluación de las ofertas. Lo único opcional es la aleta en uno o en ambos lados de la pistola.

Sin embargo, cuando fueron exhibidas las pistolas checas, éstas no presentaban los tres mecanismos como señalan las bases técnicas: seguro interno, el seguro manual externo y el desmartillado (decocking)

El Ministerio del Interior contestó que todas las pistolas cuentan conel desmartillado (decocking)., lo que permite bajar el martillo de forma segura y controlada, sin accionar el disparador, reduciendo significativamente el riesgo de disparos accidentales durante la carga, descarga y manipulación del arma, especialmente en contextos administrativos y de instrucción policial”.

En efecto, el “decocking” permite bajar el martillo en forma segura y controlada, sin accionar el disparador, pero los especialistas consultados anotaron que este mecanismo no bloquea o desengancha el gatillo y tampoco disminuye en nada el riesgo de accidentes. Esto se debe a que podrían registrarse descargas involuntarias en caso haya un proyectil en la recámara y el efectivo policial que manipula el arma presione el gatillo.

El seguro interno, el seguro manual externo y el desmartillado, evitan los accidentes originados por olvido, descuido o manejo indebido del arma.

La CZ P-09 cuenta con una palanca de retenida de cargador y palanca de "decocker" o seguro . Pero estos dos últimos son intercambiables. O bien se le pone seguro, o bien el “decocker”. Las bases técnicas indican que todo debe ir junto. Lo llamativo es que en el proceso participaron modelos que cumplen con la exigencia técnica.

Se allana a la investigación

En sus respuestas, el Mininter aseguró que las pistolas CZ P-09 “cuentan con seguros internos automáticos, como el seguro de percutor y el seguro contra caídas, cumpliendo íntegramente las especificaciones técnicas aprobadas en la ficha técnica vigente”.

Lo cierto es que los seguros internos no reemplazan al seguro manual externo.

En todo caso, el Ministerio del Interior adelantó que “se ratifica el respeto a las investigaciones que realice el Ministerio Público,las cuales deberán seguir su curso conforme a ley. En ese sentido, brindará todas las facilidades requeridas para el pleno esclarecimiento de los hechos”.