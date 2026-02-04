Cae presunto brazo operativo de Los Injertos del Cono Norte vinculado a extorsiones | PNP/LR

Cae presunto brazo operativo de Los Injertos del Cono Norte vinculado a extorsiones | PNP/LR

La Policía Nacional capturó a un integrante del grupo delictivo 'Los Injertos del Cono Norte', vinculado a su líder Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'. El detenido fue identificado como Steffano Nicolás Robles Reynoso, conocido como 'Ñaño', investigado por los delitos de extorsión y sicariato en agravio de un empresario del rubro de discotecas.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en un inmueble ubicado en la cuadra 1 del jirón Nicolás de Piérola, en la zona de Collique, distrito de Comas.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Capturan a alias 'Ñaño' por extorsión y sicariato. Foto: PNP.



Robles es investigado por su presunta participación en el asesinato de Martín Alfredo Arteta Díaz, ocurrido el 21 de marzo de 2025. Según la Policía, el crimen se habría producido luego de una serie de actos de extorsión y como parte de un plan previamente coordinado.

Rol dentro de la organización criminal

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, detalló que el sujeto arrestado cumplía un rol clave dentro de la organización, al encargarse de identificar y seleccionar a las víctimas, así como recabar información para la ejecución de los delitos. El alto mando policial señaló, además, que Los Injertos del Cono Norte han sido desarticulados en un 95% y que las operaciones continúan para capturar a los remanentes de la banda.

Durante la intervención, la PNP incautó un teléfono celular, dos motocicletas, cinco tarjetas de débito de distintas entidades bafncarias, siete artefactos explosivos tipo “rata blanca” y dos CPU, los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

La diligencia se realizó en cumplimiento de una resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. El detenido fue trasladado a la sede de la Dirincri, donde continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal y la posible implicancia de otros integrantes de la banda criminal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.