HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: periodista denuncia hostigamiento | Fuerte y Claro

Sociedad

Paciente esperó ser atendido en el suelo del hospital Sergio Bernales, en Collique: Minsa abrió una investigación tras alerta

Fuentes cercanas a La República indicaron que sería el tercer reingreso del paciente al área de emergencia del hospital Sergio Bernales antes de ser atendido.

El paciente fue atendido de emergencia tras la alerta difundida en redes sociales
El paciente fue atendido de emergencia tras la alerta difundida en redes sociales | Composición LR | Eloy Marchán

Un paciente identificado con las iniciales J.P.G.V., de 49 años y con presunto diagnóstico de tuberculosis (TBC), fue fotografiado recostado en el suelo de los pasillos del hospital Sergio Bernales, en Collique, Comas, mientras aguardaba atención médica la mañana del martes 3 de enero.

La imagen, captada por otros usuarios del nosocomio, generó preocupación y volvió a poner en evidencia las condiciones en las que operan diversos establecimientos de salud en el país.

TE RECOMENDAMOS

SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció mediante un comunicado en el que informó la apertura de una investigación para “determinar las causas y posibles responsabilidades” del hecho.

PUEDES VER: Minsa activa alerta epidemiológica por riesgo de sarampión y polio: menores de 5 años entre la población más vulnerable

lr.pe

Paciente fue auxiliado en el área de emergencias

Tras la alerta difundida sobre el caso de J.P.G.V., la entidad dispuso que el paciente sea atendido en el área de emergencias del hospital Sergio Bernales y precisó que, una vez estabilizado, será derivado para su correspondiente hospitalización.

Fuentes cercanas al hospital de Collique informaron a La República que el paciente había reingresado por tercera vez al área de emergencias en menos de 48 horas. Cabe señalar que no es la primera vez que el hospital Sergio Bernales está involucrado en irregularidades en su servicio médico: el 11 de febrero de 2025, el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación tras la caída de un bebé de 17 días de nacida desde la incubadora del nosocomio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Las recomendaciones del Minsa para la detección temprana de lunares sospechosos y descartar cáncer de piel

Las recomendaciones del Minsa para la detección temprana de lunares sospechosos y descartar cáncer de piel

LEER MÁS
Minsa activa alerta epidemiológica por riesgo de sarampión y polio: menores de 5 años entre la población más vulnerable

Minsa activa alerta epidemiológica por riesgo de sarampión y polio: menores de 5 años entre la población más vulnerable

LEER MÁS
Ministerio de Salud habilita atención gratuita virtual: ¿quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo?

Ministerio de Salud habilita atención gratuita virtual: ¿quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

LEER MÁS
Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

LEER MÁS
Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Sociedad

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

Hombre herido manejó hasta el hospital para que atendieran a su esposa baleada: fueron atacados cerca a puesto de serenazgo

Siete puentes en la Red Vial Nacional con riesgo de colapsar por sobrecarga de peso en tránsito de camiones, según Afin

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025