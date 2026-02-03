El paciente fue atendido de emergencia tras la alerta difundida en redes sociales | Composición LR | Eloy Marchán

El paciente fue atendido de emergencia tras la alerta difundida en redes sociales | Composición LR | Eloy Marchán

Un paciente identificado con las iniciales J.P.G.V., de 49 años y con presunto diagnóstico de tuberculosis (TBC), fue fotografiado recostado en el suelo de los pasillos del hospital Sergio Bernales, en Collique, Comas, mientras aguardaba atención médica la mañana del martes 3 de enero.

La imagen, captada por otros usuarios del nosocomio, generó preocupación y volvió a poner en evidencia las condiciones en las que operan diversos establecimientos de salud en el país.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció mediante un comunicado en el que informó la apertura de una investigación para “determinar las causas y posibles responsabilidades” del hecho.

Paciente fue auxiliado en el área de emergencias

Tras la alerta difundida sobre el caso de J.P.G.V., la entidad dispuso que el paciente sea atendido en el área de emergencias del hospital Sergio Bernales y precisó que, una vez estabilizado, será derivado para su correspondiente hospitalización.

Fuentes cercanas al hospital de Collique informaron a La República que el paciente había reingresado por tercera vez al área de emergencias en menos de 48 horas. Cabe señalar que no es la primera vez que el hospital Sergio Bernales está involucrado en irregularidades en su servicio médico: el 11 de febrero de 2025, el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación tras la caída de un bebé de 17 días de nacida desde la incubadora del nosocomio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.