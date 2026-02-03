El Módulo Penal de Sullana – Sede La Cúpula reapertura sus servicios judiciales y la atención al público usuario y abogados

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova tuvo a cargo la ceremonia protocolar de “Renovación de ambientes para el mejoramiento del servicio de justicia en los órganos jurisdiccionales en el Módulo Penal de la provincia de Sullana” – sede judicial “La Cúpula”, que estuvo en periodo de refacción por espacio de catorce meses.

Como es público el 03 de diciembre del 2024 se registró un incendio de gran magnitud en el local contiguo a este local, que causó daños en la infraestructura, generando que magistrados y servidores judiciales que laboran en la Sala, así como en los diez órganos jurisdiccionales penales se trasladen de manera temporal a la sede “El Parque”, un edificio ubicado a un costado de la plaza de Armas, en la cuadra cuatro de la calle Gálvez.

El titular del distrito judicial al usar de la palabra, en el patio de este local judicial, con presencia de las principales autoridades y operadores de justicia destacó que, gracias a las gestiones realizadas la empresa aseguradora realizó la reposición de bienes y servicios y la refacción del inmueble, contando con la autorización de la Dirección Descentralizada del Ministerio de Cultura y el certificado de habitabilidad por parte de la municipalidad provincial.

Edificio renovado

La autoridad judicial aseveró que durante el primer año de su gestión se ha logrado que este edificio judicial, considerado monumento histórico, esté totalmente renovado, con una nueva visión de proyección a la comunidad e hizo un llamado a los abogados y público usuario para acudan a nuestra sede judicial, donde se han retomado las actividades.

La sede judicial “La Cúpula”, monumento histórico, fue renovada y vuelve a atender al público. Fuente: Difusión.

Li Córdova expresó que por ahora están los jueces y servidores que laboran en los órganos de emergencia durante el mes de febrero, pero en marzo todos retornarán a casa. Pidió a los magistrados atender con todas las garantías a las personas, muchas veces, víctimas de la ola de criminalidad existente, garantizando la libertad y la justicia de manera oportuna y célere.

Dato

Durante la ceremonia se procedió al corte de cinta, así como la develación de la placa recordatoria de la renovación de los ambientes, así como la bendición de las instalaciones por parte del diácono Gian Carlo Castillo, enviado por la parroquia de Sullana.