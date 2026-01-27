La Gerencia Regional de Salud (Geresa) inició una investigación al Hospital Goyeneche, en Arequipa, luego de la difusión de un video que muestra una pelea entre miembros del personal médico en la sala de partos del nosocomio. Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran una fuerte discusión entre profesionales de la salud mientras una gestante daba a luz.

Según informó la jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, el incidente se originó por desacuerdos sobre quién debía realizar, y bajo qué procedimiento, el corte del cordón umbilical.

La funcionaria agregó que el conflicto se produjo frente a la paciente, quien se encontraba consciente, lo que le generó preocupación y dolor en un momento crítico. Incluso, la madre, identificada como Natividad, habría expresado molestias cuando el cordón umbilical fue jalado de forma indebida.

“Se observa a personal del hospital discutiendo de manera grave al lado de una mujer que acaba de dar a luz, quien incluso les pide que cesen la discusión frente a ella y su bebé”, señaló Sarayasi para RPP y anunció el inició de un proceso administrativo sancionador.

Colegio de Obstetras cuestiona norma técnica neonatal

La mujer fue dada de alta y la recién nacida permanece hospitalizada para evaluaciones médicas, mientras la Geresa expresó su rechazo por la situación y señaló la conformación de una comisión investigadora para esclarecer la situación y aplicar las sanciones correspondientes.

Por su parte, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, sostuvo que existe un enfrentamiento entre profesionales de la salud desde la entrada en vigencia de la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal (NTS N.° 214-MINSA/DGIESP-2024), establecida en agosto de 2024.

Según señaló, el protocolo que fija el protocolo pinzamiento y corte del cordón umbilical entre 25 y 30 centímetros del abdomen del recién nacido y hasta dos horas después del parto es cuestionable, pues —advirtió— incrementa el riesgo de infecciones, afecta la prevención de la anemia neonatal y limita el contacto piel a piel y el apego inmediato entre la madre y el bebé.

