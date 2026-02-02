HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Dictan prisión preventiva a 2 sujetos por tocamientos indebidos a menores

Los imputados se aprovecharon de la confianza de las menores agraviadas.

La magistrada destacó la gravedad de los hechos y la posible pena de hasta 13 años de prisión. Fuente: Difusión.
La jueza del 3.er Juzgado de Investigación Preparatoria sub especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Paucarpata, Lizbeth Torres Choque, ordenó la prisión preventiva contra José L. Paredes C. (54) y Luis A. Espinoza C. (51), investigados por la presunta comisión del delito de actos de connotación sexual, en agravio de dos menores de 12 y 10 años de edad, respectivamente.

En ambos casos, los hechos habrían ocurrido dentro del entorno familiar. De acuerdo con la investigación fiscal, José L. Paredes C. se habría aprovechado de que la menor se encontraba sola en su vivienda, ubicada en el distrito de Miraflores, para bajo el pretexto de cargar su teléfono celular y solicitar un vaso de agua, realizarle tocamientos indebidos. El hecho habría ocurrido el 20 de enero del presente año.

En el segundo caso, Luis A. Espinoza C. es investigado por hechos que habrían ocurrido el 24 de enero de 2026, en el distrito de Mariano Melgar, cuando presuntamente ingresó al dormitorio de la menor y realizó un acto indebido en presencia de su hermano menor y madre.

Durante la audiencia, la magistrada consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos denunciados. Asimismo, evaluó la prognosis de la pena, que podría alcanzar hasta 13 años de prisión, así como la falta de arraigo de los imputados, lo que no garantiza su presencia durante el desarrollo de las investigaciones.

En ese sentido, la jueza especializada dispuso la prisión preventiva por un plazo de 8 meses para José L. Paredes C. y de 7 meses para Luis A. Espinoza C., mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes.

