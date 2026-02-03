Una tortuga laúd fue encontrada muerta en la playa Los Palos, ubicada en Tacna. | Radio Uno

Un ejemplar juvenil de tortuga laúd, especie en peligro de extinción, fue hallado sin vida en la playa Los Palos, ubicada en el distrito de La Yarada–Los Palos, en la región Tacna. El animal, que superaba los 1.70 metros de longitud, fue encontrado en la orilla durante las primeras horas del día, hecho que despertó interés por tratarse de una presencia inusual en el litoral sur del país.

La alerta fue dada por vecinos del sector, lo que permitió la rápida intervención de la municipalidad distrital. A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la comuna informó que activó de inmediato los protocolos correspondientes y coordinó con las entidades especializadas para la atención del caso. Personal de Seguridad Ciudadana se desplazó a la zona para resguardar el área y evitar la manipulación del cuerpo.

IMARPE realizó análisis técnico de la tortuga laúd

De acuerdo con la información oficial, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) asumió el análisis técnico del hallazgo. Los especialistas confirmaron que el ejemplar correspondía a la especie Dermochelys coriacea, conocida como tortuga laúd, y aunque su tamaño era considerable, se determinó que se trataba de un ejemplar juvenil. El animal medía aproximadamente 1.73 metros de largo, 79 centímetros de ancho y tenía un peso estimado de 200 kilos.

La municipalidad precisó que se realizó el muestreo biológico y el registro de las características morfológicas siguiendo los protocolos establecidos. El alcalde distrital, Samuel Cueva, indicó que la información recopilada será evaluada por especialistas y formará parte de estudios científicos.

Desde el IMARPE se señaló que el objetivo del procedimiento es identificar las posibles causas del varamiento. De manera preliminar, no se descarta que la ingestión de residuos plásticos haya influido en la muerte del animal, una problemática recurrente que afecta a grandes especies marinas. Los resultados finales serán incorporados a los registros nacionales.

