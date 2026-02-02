HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vecinos advierten el colapso de varios árboles en la ciudad de Chiclayo

La preocupación de los moradores de la av. Garcilaso se da luego de que un árbol cayó sobre un auto en pleno centro.


Hace unas semana un árbol cayó sobre un auto. Créditos: difusión.
Bastante preocupados están los vecinos de la avenida Garcilaso en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) a consecuencia del mal estado de varios árboles situados a lo largo de la orilla de la acequia de esta zona. Los moradores piden a la Municipalidad que los retire pues podrían colapsar en cualquier momento.

Según contó Jorge Contreras, vecino y dirigente, hace un tiempo la comuna realizó una evaluación donde se marcó a los árboles que estaban muy deteriorados y que necesitan ser quitados. Sin embargo, hasta hoy esto último no se ha ejecutado, poniendo en riesgo todos los días a los transeúntes y moradores de esta parte de la capital lambayecana.

"Se puede ver a primera vista que varios de los árboles de esta avenida están muy deteriorados por su edad y el ambiente, y que se caerían en cualquier momento. ¿La Municipalidad de Chiclayo está esperando que ocurra una desgracia para recién retirar los árboles? Se tienen que quitar y sembrar nuevos", declaró.

Vecinos temen por la seguridad de los transeúntes. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

Tres árboles cayeron en los últimos días

En los últimos días del pasado enero se informó del desplome de, al menos, tres árboles en la ciudad de Chiclayo. Sin duda, el que más preocupación despertó en la población fue el que cayó sobre un auto estacionado en inmediaciones de la plazuela Elías Aguirre. Afortunadamente, dentro de la unidad no había nadie.

Municipalidad en silencio

Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Chiclayo no se ha pronunciado sobre las acciones que ha tomado ante esta problemática de los árboles en mal estado ubicados en diferentes partes de la ciudad.

