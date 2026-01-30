HOYSuscripcion LR Focus

Tacna: interno muere tras enfrentamiento con otro reo en el penal de máxima seguridad de Challapalca

La víctima habría fallecido producto de múltiples cortes en el cuerpo durante una trifulca, mientras que el otro recluso fue puesto bajo custodia del INPE.

Autoridades investigan la muerte de un interno registrada dentro del penal de máxima seguridad. Foto: Andina.
Un interno perdió la vida dentro del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región Tacna, tras verse involucrado en un enfrentamiento con otro recluso. El hecho se registró la tarde del jueves 29 de enero y viene siendo investigado por las autoridades competentes.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Medina Jiménez, conocido con el alias de “Cabezón”, quien fue hallado con diversas lesiones luego de una pelea al interior del establecimiento penitenciario. Hasta el momento, aún no se ha realizado el levantamiento del cuerpo y se espera la llegada de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

Interno muere tras enfrentamiento con otro recluso

Según información preliminar, el enfrentamiento se habría producido con otro interno identificado como William Cerdán Mejía, alias “Panquero”, presunto integrante de la banda criminal “Los Dragones Rojos”, quien lo atacó con un objeto punzocortante y actualmente se encuentra bajo custodia del personal del INPE.

Tras la agresión, Medina Jiménez fue trasladado al tópico del penal, donde se confirmó su fallecimiento producto de los múltiples cortes que presentaba en el cuerpo. En tanto, se espera la llegada del fiscal de la provincia de Tarata al penal junto a personal de criminalística y del área de Homicidios de la Policía Nacional de la región Tacna para realizar las investigaciones correspondientes.

Al cierre de esta nota, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido y se espera un comunicado en las próximas horas.

Por otro lado, la región Tacna alista un paro para el próximo 4 de febrero, con el objetivo de evitar más traslados de internos y exigir el cierre del penal de Challapalca, según información difundida por Latina.

