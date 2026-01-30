Corte Suprema de Tacna ordena desalojo definitivo de comerciantes y ambulantes de La Cachina

La Corte Suprema de Justicia en Tacna ordenó el desalojo de la Asociación de Comerciantes 2001 conocido en la ciudad como "La Cachina", de un predio de cinco mil quinientos metros cuadrados. El fallo de la corte se dio tras 25 años de litigios entre el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado y los comerciantes.

La justicia declaró improcedente el recurso de casación presentado por los comerciantes en esta demanda. Los vecinos mostraron su alegría por el fallo y señalaron que el área debe ser recuperada para un parque o espacios verdes.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Uno de los vecinos, Juan José Cayo, contó que los comerciantes tuvieron temporalmente el terreno bajo un acuerdo con la directiva de entonces y la municipalidad. Luego de pasado los años, no quisieron abandonarlos y comenzó el proceso judicial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En la actualidad en el lugar trabajan alrededor de mil personas, entre vendedores y ambulantes. Se expenden celulares, herramientas de trabajo y diversos artículos de segundo uso.

Los vecinos señalaron que debe ser la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza quien reubique los comerciantes y apoye el desalojo pacífico.