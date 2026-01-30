HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Sociedad

Corte Suprema de Tacna ordena desalojo definitivo de comerciantes y ambulantes de La Cachina

Espacio estuvo en disputa legal durante 25 años. En el terreno se espera la construcción de un parque, mientras los vendedores piden reubicación. 

Comerciantes piden reubicación. Foto: Liz Ferrer, La República
Comerciantes piden reubicación. Foto: Liz Ferrer, La República

La Corte Suprema de Justicia en Tacna ordenó el desalojo de la Asociación de Comerciantes 2001 conocido en la ciudad como "La Cachina", de un predio de cinco mil quinientos metros cuadrados. El fallo de la corte se dio tras 25 años de litigios entre el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado y los comerciantes.

La justicia declaró improcedente el recurso de casación presentado por los comerciantes en esta demanda. Los vecinos mostraron su alegría por el fallo y señalaron que el área debe ser recuperada para un parque o espacios verdes.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tacna: interno muere tras enfrentamiento con otro reo en el penal de máxima seguridad de Challapalca

lr.pe

Uno de los vecinos, Juan José Cayo, contó que los comerciantes tuvieron temporalmente el terreno bajo un acuerdo con la directiva de entonces y la municipalidad. Luego de pasado los años, no quisieron abandonarlos y comenzó el proceso judicial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En la actualidad en el lugar trabajan alrededor de mil personas, entre vendedores y ambulantes. Se expenden celulares, herramientas de trabajo y diversos artículos de segundo uso.

Los vecinos señalaron que debe ser la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza quien reubique los comerciantes y apoye el desalojo pacífico.

Notas relacionadas
Tacna: interno muere tras enfrentamiento con otro reo en el penal de máxima seguridad de Challapalca

Tacna: interno muere tras enfrentamiento con otro reo en el penal de máxima seguridad de Challapalca

LEER MÁS
Tacna: agricultores queman vehículos e intentan linchar a presuntos delincuentes

Tacna: agricultores queman vehículos e intentan linchar a presuntos delincuentes

LEER MÁS
Hombre agrede a su suegra y esposa en Tacna y se oculta debajo de su cama para no ser detenido por Serenazgo

Hombre agrede a su suegra y esposa en Tacna y se oculta debajo de su cama para no ser detenido por Serenazgo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025