Sociedad

Municipalidad de La Molina advierte colapso vial y pide paralizar obras en av. Javier Prado

El municipio distrital denuncia falta de señalización y ausencia policial en el tramo entre El Golf y Los Frutales, situación que ha colapsado las únicas vías de salida del distrito.

La Municipalidad de la Molina pidió suspender las obras en la av. Javier Prado entre las avenidas El Golf y Los Frutales.
La Municipalidad de la Molina pidió suspender las obras en la av. Javier Prado entre las avenidas El Golf y Los Frutales.

La Municipalidad de La Molina ha solicitado la suspensión inmediata de las obras del nuevo viaducto en la avenida Javier Prado Este, específicamente en el tramo comprendido entre las avenidas El Golf y Los Frutales. La medida responde al congestionamiento vehicular generado tras la implementación de los desvíos, los cuales, según la comuna, presentan serias deficiencias técnicas y operativas.

A través de un pronunciamiento oficial, el municipio reconoció la importancia del proyecto para la ciudad, pero calificó de insostenible la situación actual provocada por el inicio de la 'marcha blanca'.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
La Molina pide suspensión de obras en la av. Javier Prado. Foto: X

La Molina pide suspensión de obras en la av. Javier Prado.

Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos clave en Javier Prado

lr.pe

Municipalidad de La Molina advierte incumplimientos de la empresa contratista

La autoridad distrital ha reportado múltiples fallos en la ejecución del plan de desvíos por parte de la contratista con Ivermet y las entidades responsables. Entre las principales observaciones destacan.

  • Falta de señalización adecuada para orientar a los conductores.
  • Semáforos no calibrados para soportar la nueva carga vehicular.
  • Ausencia de efectivos policiales para aligeramientos y el control del tránsito en puntos críticos.
  • Carencia de personal para regular el paso de transporte de carga y colectivo en zonas residenciales.

Ante este escenario, la alcaldía de La Molina ha exhortado a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invermet (financiadora del proyecto) a "paralizar de manera inmediata esos trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la vía" hasta que se subsanen las observaciones y se garantice un tránsito fluido y seguro.

