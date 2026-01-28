Los hermanos Jhon y Jhosep Peralta Huamán, uno de ellos ex miembro de la Policía Nacional, fueron capturados por su presunta participación en el asesinato de un cambista y el robo de S/ 500.000, ocurrido en marzo de 2024 en Cajamarca. Ambos figuraban en la lista de los más buscados y fueron detenidos durante un operativo policial en una ferretería ubicada en la avenida Cieneguilla, en el distrito limeño de La Molina.

La intervención fue ejecutada por agentes de Interpol, junto a las divisiones de Búsqueda e Inteligencia contra el Crimen Transnacional, que venían realizando labores de seguimiento hasta ubicar a los sospechosos en el establecimiento comercial. Durante la diligencias, Jhon Peralta, quien hasta hace dos años vestía el uniforme policial, intentó ocultarse en el baño del local, pero fue reducido sin éxito.

TE RECOMENDAMOS TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ofrecían S/ 10.000 de recompensa por cada hermano Peralta

Según documentos judiciales, los hermanos Peralta habrían participado en la marcación y reglaje del cambista Jeiner Mejía Lara, quien fue asesinado tras oponerse al robo de S/ 500.000 en su local ubicado en la ciudad de Bambamarca. Tras su detención, ambos negaron su participación en los hechos.

Durante el registro de sus pertenencias, la Policía halló un documento nacional de identidad con el rostro del exsuboficial, pero con una identidad distinta. Además, los detenidos contaban con una notificación azul de Interpol, que advierte sobre su localización en el marco de una investigación policial.

Por información que permitió su ubicación y captura, la Policía ofrecía una recompensa de S/ 10.000 por cada uno. Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a la base de Interpol en Surco y posteriormente puestos a disposición del Poder Judicial de Cajamarca, que tiene a su cargo la investigación por el homicidio y el robo del medio millón de soles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real