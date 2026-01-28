HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a policía en retiro y su hermano en La Molina tras asesinato de cambista y robo de S/500.000

El asalto al cambista ocurrió en Cajamarca y, tras varios años prófugos, los hermanos fueron capturados en un taller mecánico ubicado en la avenida Cieneguilla en La Molina.

Los hermanos Jhon y Jhosep Peralta Huamán, uno de ellos ex miembro de la Policía Nacional, fueron capturados por su presunta participación en el asesinato de un cambista y el robo de S/ 500.000, ocurrido en marzo de 2024 en Cajamarca. Ambos figuraban en la lista de los más buscados y fueron detenidos durante un operativo policial en una ferretería ubicada en la avenida Cieneguilla, en el distrito limeño de La Molina.

La intervención fue ejecutada por agentes de Interpol, junto a las divisiones de Búsqueda e Inteligencia contra el Crimen Transnacional, que venían realizando labores de seguimiento hasta ubicar a los sospechosos en el establecimiento comercial. Durante la diligencias, Jhon Peralta, quien hasta hace dos años vestía el uniforme policial, intentó ocultarse en el baño del local, pero fue reducido sin éxito.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

Ofrecían S/ 10.000 de recompensa por cada hermano Peralta

Según documentos judiciales, los hermanos Peralta habrían participado en la marcación y reglaje del cambista Jeiner Mejía Lara, quien fue asesinado tras oponerse al robo de S/ 500.000 en su local ubicado en la ciudad de Bambamarca. Tras su detención, ambos negaron su participación en los hechos.

Durante el registro de sus pertenencias, la Policía halló un documento nacional de identidad con el rostro del exsuboficial, pero con una identidad distinta. Además, los detenidos contaban con una notificación azul de Interpol, que advierte sobre su localización en el marco de una investigación policial.

PUEDES VER: Atacan a balazos a colectivero en plena vía pública en Comas: chofer y pasajeros resultaron ilesos

lr.pe

Por información que permitió su ubicación y captura, la Policía ofrecía una recompensa de S/ 10.000 por cada uno. Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a la base de Interpol en Surco y posteriormente puestos a disposición del Poder Judicial de Cajamarca, que tiene a su cargo la investigación por el homicidio y el robo del medio millón de soles.

