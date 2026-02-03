Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren
La Línea 1 informó que el servicio solo opera de manera parcial en ambos extremos de la línea. Pasajeros expresaron su molestia por la falta de información y los retrasos.
Una interrupción en la Línea 1 del Metro generó caos y malestar entre los usuarios durante las últimas horas, luego de que el servicio quedó suspendido en el tramo comprendido entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua. A través de un comunicado oficial, la Línea informó que los pasajeros afectados deben considerar el uso de medios de transporte alternativos, mientras personal del sistema trabaja para normalizar la circulación.
Evacuación de pasajeros en plena vía férrea
Testimonios difundidos por pasajeros a través de redes sociales dan cuenta de la magnitud del incidente. “La gente está bajando. Atención, se reporta que el tren eléctrico de la Línea 1 sufrió desperfectos”, alertó uno de los usuarios que se encontraba dentro de la unidad afectada.
Otro pasajero señaló que la evacuación se realizó sin que el tren llegara a una estación. “Nos están haciendo bajar a caminar por la riel”, relató.