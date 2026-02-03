HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Amigas de Jerí en investigación y Luna revela traición de Porky | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren

La Línea 1 informó que el servicio solo opera de manera parcial en ambos extremos de la línea. Pasajeros expresaron su molestia por la falta de información y los retrasos.

Pasajeros se vieron obligados a caminar por los rieles
Pasajeros se vieron obligados a caminar por los rieles | Difusión

Una interrupción en la Línea 1 del Metro generó caos y malestar entre los usuarios durante las últimas horas, luego de que el servicio quedó suspendido en el tramo comprendido entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua. A través de un comunicado oficial, la Línea informó que los pasajeros afectados deben considerar el uso de medios de transporte alternativos, mientras personal del sistema trabaja para normalizar la circulación.

Evacuación de pasajeros en plena vía férrea

Testimonios difundidos por pasajeros a través de redes sociales dan cuenta de la magnitud del incidente. “La gente está bajando. Atención, se reporta que el tren eléctrico de la Línea 1 sufrió desperfectos”, alertó uno de los usuarios que se encontraba dentro de la unidad afectada.

TE RECOMENDAMOS

SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Otro pasajero señaló que la evacuación se realizó sin que el tren llegara a una estación. “Nos están haciendo bajar a caminar por la riel”, relató.

Notas relacionadas
Línea 1 del Metro de Lima: actualizan guía que prohíbe vehículos eléctricos y detalles sobre tarifas y pasajes

Línea 1 del Metro de Lima: actualizan guía que prohíbe vehículos eléctricos y detalles sobre tarifas y pasajes

LEER MÁS
¡Inédito! Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima hallan pequeña serpiente dentro del vagón y causa pánico entre los pasajeros

¡Inédito! Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima hallan pequeña serpiente dentro del vagón y causa pánico entre los pasajeros

LEER MÁS
Captan a grupo tocando música de la selva dentro de la Línea 1 del Metro de Lima y redes estallan: "Perú es clave"

Captan a grupo tocando música de la selva dentro de la Línea 1 del Metro de Lima y redes estallan: "Perú es clave"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

LEER MÁS
Cambian los precios de peajes en 2026: la nueva tarifa para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla es de S/6.30

Cambian los precios de peajes en 2026: la nueva tarifa para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla es de S/6.30

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Sociedad

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

Hombre herido manejó hasta el hospital para que atendieran a su esposa baleada: fueron atacados cerca a puesto de serenazgo

Siete puentes en la Red Vial Nacional con riesgo de colapsar por sobrecarga de peso en tránsito de camiones, según Afin

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025