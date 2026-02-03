HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidad de Lima abandona millonaria ciclovía en el cono norte a 5 años de iniciada su construcción

La inversión de más de 3 millones de soles alcanzó un 86 % de avance, con graves problemas de conectividad, señalización y mantenimiento que afectan a ciclistas y peatones. Pese a denuncias de vecinos, el caso ha sido relegado por las autoridades municipales.

MML y sus obras inconclusas en el cono norte. Foto: composición La República
MML y sus obras inconclusas en el cono norte. Foto: composición La República | composición La República

En 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la construcción de una de las ciclovías más importantes del cono norte como parte de su apuesta por una ciudad moderna y sostenible. Cinco años después, la obra ubicada en el distrito de San Martín de Porres no solo permanece inconclusa, sino que evidencia un progresivo deterioro que contradice el discurso municipal del exburgomaestre Rafael López Aliaga de convertir a Lima en una “potencia mundial”.

La obra, que demandó una inversión de 3 065 552,51 soles, debía culminarse en un plazo máximo de dos años y fue ejecutada por la empresa Venturo SAC. Sin embargo, según información oficial, hasta la fecha solo registra un 86,7 % de avance, mientras que los problemas de conectividad, señalización y semaforización afectan a diario a vecinos, ciclistas y peatones.

Una ciclovía a medias y reclamos ignorados

Para quienes transitan la vía con frecuencia, el abandono es evidente. Luis Ramos, vecino de San Martín de Porres y ciclista habitual, señala que la ciclovía presenta tramos inconexos que obligan a los usuarios a incorporarse de forma repentina al tránsito vehicular. “Uno va pedaleando tranquilo y, de pronto, la ruta se acaba. Tienes que salir a la pista con carros y buses pasando rápido”, comenta.

El vecino añade que la falta de mantenimiento ha convertido la infraestructura en un riesgo constante. “Hay partes donde el piso está levantado, otras donde faltan adoquines y los semáforos no funcionan. Ya hemos visto accidentes, pero parece que nadie de la municipalidad viene a ver qué pasa”, señala. Ademàs, desde 2025 los vecinos han presentado quejas y denuncias ante las autoridades sin recibir respuesta.

Obra es relegada pese a reclamos

La situación también fue constatada por Rebeca Cruz, asesora de la Comisión de Vivienda del Congreso, quien sostuvo reuniones con los vecinos y recorrió la zona afectada. Tras ello, fue crítica con la gestión municipal y el discurso que acompañó el anuncio del proyecto: "El anterior alcalde dijo que seríamos potencia mundial, pero esto parece una potencia del abandono".

La funcionaria detalló que los problemas no son aislados ni recientes. "Hay tramos de la ciclovía que no están bien conectados, lo que genera una dificultad para los ciclistas. Incluso hay semáforos que están malogrados y ya han ocurrido accidentes debido a eso", advirtió Cruz.

Asimismo, recalcó que los vecinos ya han realizado todas las denuncias correspondientes, pero que, para la alcaldía, este sería un problema menor y poco importante, por lo que no existiría un interés real en corregir la situación ni en garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

Contraloría advierte deterioro estructural

A esto se suma que la Contraloría General de la República emitió un informe con severas observaciones. El organismo detectó un serio deterioro de la infraestructura, como el levantamiento de adoquines y la ausencia de pavimento adoquinado en varios cruces peatonales.

En otros tramos, el pavimento se encuentra incompleto o deteriorado, afectando la regularidad de la superficie de rodadura destinada a ciclistas y peatones. Además, se identificaron fracturas, inexistencia y desprendimiento de sardineles de concreto, así como la falta de señalización horizontal en zonas de cambio de dirección, intersecciones y cruces peatonales, incumpliendo la normativa técnica vigente.

El informe también advierte la presencia de desechos, materiales de construcción y obstáculos tanto en la berma central como sobre la propia ciclovía. Entre los hallazgos figura la acumulación de residuos, cercos que invaden la vía y un árbol cuyas ramas interfieren con el tránsito ciclista, llegando incluso a interrumpir la continuidad del recorrido.

Finalmente, la Contraloría evidenció desprendimiento superficial, baches, ahuellamientos y desgaste prematuro del pavimento asfáltico, fallas que reflejan una pérdida anticipada de la capacidad estructural y funcional de la ciclovía.

Empresa ejecutora acumula más de 2 millones de soles en deudas

A este escenario se suma la situación financiera de la empresa contratada por la Municipalidad de Lima. Grupo Inmobiliario Venturo SAC, responsable de la ejecución de la ciclovía, registra más de 2 millones de soles en deudas tributarias en cobranza coactiva ante la SUNAT.

Solo en el año 2020, la empresa acumuló obligaciones impagas que superan el millón de soles, con montos de 576 mil soles en septiembre y más de 500 mil soles en agosto, correspondientes al Tesoro Público. A ello se suman deudas posteriores por aportes a Essalud y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Los registros de la Planilla Electrónica (PLAME) muestran que, en 2024 y 2025, la empresa declaró varios meses con apenas uno o ningún trabajador en planilla, e incluso periodos sin declaración presentada, pese a mantener deudas activas. Estas obligaciones han derivado en múltiples procesos de cobranza coactiva iniciados entre 2022 y 2025, los cuales permanecen vigentes hasta enero de 2026. Pese a que La República intentó comunicarse con la empresa y con la MML para recabar descargos o explicaciones no se obtuvo respeusta.

Una obra que simboliza el abandono municipal

Cinco años después de su anuncio, la ciclovía de San Martín de Porres sigue inconclusa y deteriorada. Para los vecinos y ciclistas, la obra se ha convertido en un símbolo del abandono municipal y de una promesa de modernidad que nunca llegó.

