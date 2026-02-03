HOYSuscripcion LR Focus

Hospital Almenara reprograma citas de pacientes con cáncer por falta de medicamentos, denuncian familiares: "No están recibiendo quimioterapia"

Familiares y pacientes con cáncer manifestaron que sus tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia han sido retrasados por hasta 11 meses en el Hospital Almenara. Además, cuestionaron que el nosocomio no les proporciona información clara ni fechas de atención.

Pacientes oncológicos indicaron que el Hospital Almenara les ha reprogramado sus citas hasta fines de febrero.
Pacientes oncológicos indicaron que el Hospital Almenara les ha reprogramado sus citas hasta fines de febrero. | Foto: composición LR/Latina.

Familiares de pacientes oncológicos denunciaron la constante reprogramación de citas debido a la falta de medicinas en el Hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria. Marleni, cuyo hermano padece cáncer de estómago, relató para Latina que lleva más de un mes esperando fármacos esenciales y que, ante su ausencia en el hospital, incluso tuvo que adquirirlos por su cuenta.

“Muchos pacientes tienen sus citas reprogramadas porque no hay medicamentos. Mi hermano estaba internado y me pidió por WhatsApp que comprara fluorouracilo”, indicó.

Asimismo, señaló que la situación ha afectado directamente los tratamientos, al punto de que varios pacientes han dejado de recibir quimioterapias y asistir a sus citas. Marleni explicó que el diagnóstico de su hermano se encuentra en etapa de metástasis, por lo que es urgente que reciba el tratamiento adecuado. “Es muy doloroso ver a tu familiar y a tantos pacientes que, pudiendo recibir los medicamentos, les digan que no hay”, agregó.

Pacientes denuncian tomógrafos inoperativos

A la escasez de fármacos se suma la falta de equipos operativos, lo que retrasa aún más los tratamientos. Marleni explicó que su hermano debía comenzar con la inmunoterapia con nivolumab desde hace un mes, pero el procedimiento no se ha podido concretar porque le exigen una tomografía cerebral que no puede realizarse debido a que las máquinas encargadas de las pruebas están malogradas.

“Supuestamente hoy le tocaba el nivolumab. Deberían haberlo administrado el 27 de enero, pero no lo han hecho porque dicen que no compraron el medicamento, y que debe ser aprobado por una tomografía del cerebro”, mencionó.

La mujer explicó que se enteró de la inoperatividad de los equipos por algunos trabajadores de limpieza y reveló que el ascensor del hospital también se encuentra fuera de servicio. Además, cuestionó la falta de información en el establecimiento. Según relató, si no insiste por las atenciones de su hermano, no se entera de las deficiencias en el nosocomio. Incluso, señaló que algunos pacientes esperan desde noviembre y les dan cita cada tres meses.

“De casualidad me enteré de que solo el 30 estaban dando citas, pero cuando uno viene aquí no te dan información. Solo te dan un teléfono y te dicen que llames para que te digan cuándo te darán la cita. Llamo a ese teléfono y nunca contestan”, añadió.

Otro paciente señaló que lleva esperando desde marzo de 2025 para poder realizarse una tomografía en el hospital. A pesar de acudir para solicitar nuevamente una cita, le informaron que no había disponibilidad, sin brindarle una fecha concreta y limitándose a entregarle aquel número telefónico que no atiende llamadas.

Otros adultos mayores también confirmaron esta situación y señalaron que esperan desde julio del año pasado para realizarse la prueba, sin haber recibido respuesta por parte de la institución. Además, indicaron que se les informó que no podrán ser atendidos hasta fines de mes.

