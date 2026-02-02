Trujillo: ¡El colmo! roban más de 10 mil soles en salón de belleza a metros de dependencia policial

Afectada denunció falta de apoyo de la Policía. Créditos: Composición LR / Sergio Verde.

Un nuevo acto delictivo ocurrió en un salón de belleza, ubicado a pocos metros de las oficinas de la III Macroregión Policial de La Libertad, en pleno centro histórico. Allí, un delincuente se llevó varias máquinas y productos de belleza.

Según la propietaria del local, Silvana Chalán, el robo ocurrió la madrugada del 31 de enero y lo perdido asciende a aproximadamente 10 mil soles.

"Se han llevando máquinas, equipos, productos de belleza y dinero en efectivo. Hemos perdido 10 mil soles. Trujillo da pena; no hay seguridad", dijo la afectada para La República .

Cámaras grabaron el robo

En las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, se observa cómo un sujeto ingresa al salón de belleza y recorre cada rincón, llevándose todo lo que encuentra a su paso.

Intervienen al responsable

Tras lo ocurrido, agentes de seguridad ciudadana intervinieron al ladrón, quien fue identificado como Reyner Alexander Gonzáles Molero, de nacionalidad venezolana. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de la zona, donde también llegó la dueña del establecimiento.

Policía minimizó el robo

Silvana Chalán lamentó que la Policía haya minimizado el hecho y no haya actuado correctamente. "Me indigna mucho porque, supuestamente, estamos cuidados al estar al costado de una comisaría. Los policías se pusieron a jugar y estaban relajados con el detenido", agregó.