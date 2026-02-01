Parque de las Leyendas lanza “Aventura de Verano 2026” en febrero: horarios y actividades para niños

Durante febrero, Lima ofrece diversas actividades recreativas y educativas para niños y adolescentes, aprovechando las vacaciones escolares. | Foto: Andina/Composición LR

Durante febrero, Lima ofrece diversas actividades recreativas y educativas para niños y adolescentes, aprovechando las vacaciones escolares. | Foto: Andina/Composición LR

Durante el mes de febrero, diversas alternativas recreativas y educativas continúan desarrollándose en Lima, dirigidas especialmente al público infantil y juvenil. Estas propuestas combinan aprendizaje, entretenimiento y contacto con la naturaleza, aprovechando el periodo de vacaciones escolares.

En ese marco, el Parque de las Leyendas mantiene abiertas las inscripciones para su programa “Aventura de Verano 2026”, una iniciativa que busca ofrecer experiencias formativas a través de actividades vinculadas con la fauna, la flora y el patrimonio arqueológico, en un entorno controlado y diseñado para el aprendizaje vivencial.

Actividades y edades para “Aventura de Verano 2026” en el Parque de las Leyendas

El programa “Aventura de Verano 2026” está orientado a niñas, niños y adolescentes, con actividades diferenciadas según rangos de edad. En la sede San Miguel, las jornadas se desarrollan durante la semana, con sesiones programadas los lunes, miércoles y viernes para los grupos Zoo Kids, Exploradores y Biodiversos, dirigidos a participantes de 5 a 6 años, 7 a 11 años y 12 a 15 años, respectivamente.

Asimismo, los días martes y jueves se habilitan vacantes para Zoo Kids y Exploradores, permitiendo una mayor flexibilidad para las familias interesadas. En total, el programa contempla 22 sesiones que se extenderán hasta el 20 de febrero.

Durante las jornadas, los participantes acceden a talleres vivenciales, recorridos guiados por las instalaciones, actividades relacionadas con el cuidado de los animales en sus propios ambientes, dinámicas grupales y juegos recreativos. Todas las acciones están orientadas a reforzar el conocimiento sobre biodiversidad y conservación, mediante experiencias prácticas.

Sedes, fechas y cómo inscribirse al programa infantil de verano del Parque de las Leyendas

Además de la sede San Miguel, el programa se desarrolla en la sede Huachipa, ubicada en el distrito de Ate. En este espacio, las actividades se realizan los días sábados, con un total de siete sesiones programadas hasta el 21 de febrero. Las vacantes disponibles están dirigidas a los grupos Eco Juniors, para menores de 5 a 6 años, y Bioexploradores, para participantes de 7 a 9 años.

Las inscripciones para ambas sedes se encuentran habilitadas a través de la plataforma virtual del Parque de las Leyendas. También se han dispuesto líneas telefónicas de contacto para brindar orientación a los padres de familia interesados en registrar a sus hijos.

El horario de atención del Parque de las Leyendas, tanto en San Miguel como en Huachipa, es de lunes a domingo y feriados, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. El programa “Aventura de Verano 2026” se presenta como una alternativa organizada para el aprovechamiento del tiempo libre durante la temporada de verano.

