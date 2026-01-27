¿Planeas visitar el Parque de las Leyendas? Conoce las tarifas actualizadas y quiénes tienen ingreso gratuito

El Parque de las Leyendas ha actualizado sus tarifas de entrada para 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa, según lo informado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Foto: El Peruano/Andina/Composición LR

El Parque de las Leyendas informó sobre la actualización del precio de sus entradas para todo el año 2026, aplicables en sus dos sedes ubicadas en San Miguel y Huachipa. El anuncio fue hecho por la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad a cargo de la administración del zoológico, precisándose que los nuevos precios ya se encuentran vigentes para el público en general.

Junto con el reajuste, la administración del zoológico recordó que se mantienen los beneficios de ingreso gratuito para determinados grupos de la población, condición que se aplica de forma permanente. Además, se confirmó que los horarios de atención no presentan variaciones, recibiendo visitantes de lunes a domingo, tanto en días regulares como en feriados.

Tarifas oficiales del Parque de las Leyendas para 2026: precios de ingreso en San Miguel y Huachipa

Para el 2026, el Parque de las Leyendas nuevas tarifas diferenciadas según la edad de los visitantes, aplicándose los mismos montos en ambas sedes.

Tarifas del Parque de las Leyendas: San Miguel y Huachipa

Entrada general (adultos): S/20.00

Niños de 3 a 12 años: S/10.00

Adultos mayores (60 años a más): S/4.00

El acceso permite recorrer las áreas zoológicas, espacios recreativos y zonas educativas incluidas dentro del circuito regular del parque. Para validar el tipo de entrada, los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identidad al momento del ingreso, especialmente en el caso de menores y adultos mayores.

Los horarios de atención se mantienen de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que la venta de boletos se realiza hasta las 4:30 p. m. La sede de San Miguel se ubica en la avenida Parque de las Leyendas 580, mientras que la sede de Huachipa se encuentra en el distrito de Ate, ambas operando bajo las mismas condiciones tarifarias durante todo el año.

Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML. Foto: Facebook Municipalidad de Lima

Ingreso gratuito y condiciones de acceso al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas conserva el ingreso gratuito para determinados grupos de la población durante el 2026. Entre los beneficiarios se encuentran las personas con discapacidad, quienes pueden ingresar sin costo presentando el carné vigente del Conadis, pudiendo hacerlo junto a un acompañante.

Asimismo, cuentan con pase libre los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. A este grupo se suman los guías oficiales de turismo reconocidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quienes deben portar su credencial actualizada.

La gratuidad se aplica durante todo el año, sin restricciones de fecha u horario, y permite participar en actividades como recorridos guiados, talleres culturales y eventos programados dentro del parque. Para información adicional, la administración recomienda consultar los canales oficiales del Parque de las Leyendas, donde se detallan las condiciones de ingreso y servicios disponibles.

