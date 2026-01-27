HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fujimorismo sostiene a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

¿Planeas visitar el Parque de las Leyendas? Conoce las tarifas actualizadas y quiénes tienen ingreso gratuito

Las tarifas actualizadas para este año y los horarios de atención aplican para ambas sedes del Parque de las Leyendas: San Miguel y Huachipa.

El Parque de las Leyendas ha actualizado sus tarifas de entrada para 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa, según lo informado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El Parque de las Leyendas ha actualizado sus tarifas de entrada para 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa, según lo informado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Foto: El Peruano/Andina/Composición LR

El Parque de las Leyendas informó sobre la actualización del precio de sus entradas para todo el año 2026, aplicables en sus dos sedes ubicadas en San Miguel y Huachipa. El anuncio fue hecho por la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad a cargo de la administración del zoológico, precisándose que los nuevos precios ya se encuentran vigentes para el público en general.

Junto con el reajuste, la administración del zoológico recordó que se mantienen los beneficios de ingreso gratuito para determinados grupos de la población, condición que se aplica de forma permanente. Además, se confirmó que los horarios de atención no presentan variaciones, recibiendo visitantes de lunes a domingo, tanto en días regulares como en feriados.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos en Javier Prado desde este 26 de enero

lr.pe

Tarifas oficiales del Parque de las Leyendas para 2026: precios de ingreso en San Miguel y Huachipa

Para el 2026, el Parque de las Leyendas nuevas tarifas diferenciadas según la edad de los visitantes, aplicándose los mismos montos en ambas sedes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tarifas del Parque de las Leyendas: San Miguel y Huachipa

  • Entrada general (adultos): S/20.00
  • Niños de 3 a 12 años: S/10.00
  • Adultos mayores (60 años a más): S/4.00

El acceso permite recorrer las áreas zoológicas, espacios recreativos y zonas educativas incluidas dentro del circuito regular del parque. Para validar el tipo de entrada, los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identidad al momento del ingreso, especialmente en el caso de menores y adultos mayores.

Los horarios de atención se mantienen de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que la venta de boletos se realiza hasta las 4:30 p. m. La sede de San Miguel se ubica en la avenida Parque de las Leyendas 580, mientras que la sede de Huachipa se encuentra en el distrito de Ate, ambas operando bajo las mismas condiciones tarifarias durante todo el año.

Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML. Foto: Facebook Municipalidad de Lima

Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML. Foto: Facebook Municipalidad de Lima

PUEDES VER: Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10

lr.pe

Ingreso gratuito y condiciones de acceso al Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas conserva el ingreso gratuito para determinados grupos de la población durante el 2026. Entre los beneficiarios se encuentran las personas con discapacidad, quienes pueden ingresar sin costo presentando el carné vigente del Conadis, pudiendo hacerlo junto a un acompañante.

Asimismo, cuentan con pase libre los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. A este grupo se suman los guías oficiales de turismo reconocidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quienes deben portar su credencial actualizada.

La gratuidad se aplica durante todo el año, sin restricciones de fecha u horario, y permite participar en actividades como recorridos guiados, talleres culturales y eventos programados dentro del parque. Para información adicional, la administración recomienda consultar los canales oficiales del Parque de las Leyendas, donde se detallan las condiciones de ingreso y servicios disponibles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
El animal vivo más antiguo de Lima se encuentra en el Parque de las Leyendas: tiene 99 años y estuvo antes de la inauguración del lugar

El animal vivo más antiguo de Lima se encuentra en el Parque de las Leyendas: tiene 99 años y estuvo antes de la inauguración del lugar

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Sociedad

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025