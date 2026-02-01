HOYSuscripcion LR Focus

Las recomendaciones del Minsa para la detección temprana de lunares sospechosos y descartar cáncer de piel

El Ministerio de Salud insta a la población mayor de 18 años a realizar al menos una evaluación dermatológica anual, considerando que la detección temprana es clave para combatir esta enfermedad.

El Ministerio de Salud pide constantemente supervisar constantemente los lunares y manchas en la piel.
El Ministerio de Salud pide constantemente supervisar constantemente los lunares y manchas en la piel.

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó que, aunque el Día del Lunar se conmemora el primer domingo de febrero y durante este mes se refuerzan las campañas de despistaje, la revisión de lunares debe realizarse de manera permanente durante todo el año en los establecimientos de salud.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la detección temprana es clave para prevenir el cáncer de piel, una enfermedad que puede desarrollarse tanto en lunares ya existentes como en zonas de la piel sin lesiones visibles. Por ello, el Minsa insta a la población a realizarse al menos una evaluación dermatológica anual desde los 18 años.

¿Cómo identificar un lunar sospechoso?

Para facilitar la identificación de posibles signos de alerta, la doctora Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, recomienda aplicar el método ABCDE, que permite reconocer características sospechosas en los lunares:

  • Asimetría, cuando ambas mitades no son iguales.
  • Bordes irregulares, con contornos poco definidos o desiguales.
  • Color, si presenta varios tonos como marrón, negro, rojizo o verdoso.
  • Diámetro, cuando supera los 6 milímetros.
  • Evolución, si cambia de tamaño, forma o color en un periodo de seis meses o menos.

La especialista advirtió que la exposición excesiva al sol y a la radiación ultravioleta constituye uno de los principales factores de riesgo, especialmente si se han sufrido quemaduras solares durante la niñez. Asimismo, señaló que no usar protector solar o aplicarlo de manera incorrecta aumenta la probabilidad de desarrollar lesiones cutáneas peligrosas.

El Minsa también recordó que las personas de piel clara y aquellas con antecedentes familiares de cáncer de piel tienen mayor riesgo, por lo que deben extremar los cuidados, usar protector solar de forma regular y acudir a controles médicos con mayor frecuencia.

