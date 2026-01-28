Ministerio de Salud habilita atención gratuita virtual: ¿quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo?

Los asegurados del Sistema Integral de Salud (SIS) podrán beneficiarse de una atención médica especializada gratuita tras el inicio del proyecto Hospital Digital. La iniciativa tiene el objetivo de dar facilidad a los usuarios, especialmente de zonas vulnerables, para que puedan tener acceso a la salud y evitar traslados innecesarios.

¿Quiénes pueden acceder a la atención gratuita virtual del Hospital Digital?

De acuerdo al Minsa, el servicio remoto podrá ser usado por personas que estén aseguradas al SIS. Además, en su etapa de implementación está disponible para residentes de Lima Metropolitana. Se espera que pronto se habilite en todo el territorio peruano.

Cabe resaltar, que reducirá de forma significativa el tiempo de espera para acceder a una cita con un especialista y un seguimiento continuo mediante telemonitoreo, ideal para pacientes con enfermedades crónicas o en situación de vulnerabilidad. También cuenta con atención permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permite la emisión de recetas digitales, que el paciente recibe por WhatsApp o correo electrónico para luego recoger sus medicamentos gratuitos.

El SIS contó con 26 millones de asegurados hasta el 2024. Foto: Minsa

¿Qué servicios brinda el Hospital Digital?

El Hospital Digital del Minsa ofrece teleconsulta, que permite la atención directa con un médico especialista. Así mismo, teleapoyo al diagnóstico con soporte tecnológico para la correcta interpretación de exámenes médicos. Así mismo, el telemonitoreo estará enfocado en el seguimiento remoto de pacientes crónicos o en proceso de recuperación y la teleinterconsulta facilitará la comunicación entre profesionales de la salud para resolver casos clínicos complejos.

¿Cómo acceder al Hospital Digital?