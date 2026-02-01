Confraternidad peruano-china celebra tradición, cultura y emprendimiento en Lima

Este domingo 1 de febrero, Lima celebró un evento cultural entre Perú y China, destacando la gastronomía y emprendimientos que fortalecen la colaboración bilateral. | La República. | Melissa Landa

Este domingo 1 de febrero, Lima fue escenario de una jornada de confraternidad entre el Perú y la República Popular China, en un encuentro que reunió cultura, gastronomía y emprendimiento como expresiones de un vínculo que va más allá de lo diplomático. A lo largo del día, ciudadanos chinos recién llegados, residentes de larga data y familias peruanas compartieron un espacio de intercambio cultural y convivencia.

La actividad fue anunciada y organizada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura y la Embajada de la República Popular China en el Perú. Además, el evento contó con la participación del ministro de Cultura, Alfredo Luna, y el embajador chino Son Yang. ‘‘Esta celebración se está realizando con el gobierno’’, afirmó Luna.

Sabores compartidos

Uno de los espacios más concurridos fue el gastronómico. El stand de la empresa Jiu Jiu atrajo a decenas de asistentes con aperitivos tradicionales como enrollado primavera, minpao, Sa Xian y Sui Mai. Sus representantes destacaron la fusión cultural de su propuesta, que incorpora ingredientes peruanos en recetas chinas.

El espíritu emprendedor también estuvo presente con iniciativas como Wong King, negocio familiar de la familia Wong, que ofreció turrón chino y galletas tradicionales de ajonjolí, mantequilla, chocolate y huevo, productos habituales en la ceremonia del té Gong Fu Cha o Cha Dao.

Idioma y tecnología

La feria incluyó, además, la promoción del idioma mandarín por parte de institutos y centros de enseñanza, en un contexto marcado por el creciente intercambio comercial y cultural entre ambos países, impulsado por proyectos como el megapuerto de Chancay y la presencia de empresas chinas en el Perú.

La tecnología tuvo un espacio propio con la exhibición de dispositivos inteligentes de origen chino, algunos con resistencia al agua.

Asimismo, los adornos tradicionales del Año Nuevo Chino formaron parte de la oferta, con figuras asociadas a la abundancia, el amor, la paz y la salud, disponibles desde los diez soles.

Dos culturas que se unen

Entre los asistentes estuvo Joaquín, emprendedor peruano que participó con su negocio de bocaditos chinos Doritu, quien resaltó la respuesta del público. “La unión de ambas culturas es bastante grande y fructífera para nuestra sociedad”, señaló.

La relación entre ambos países también se construye desde lo cotidiano: en los sabores compartidos, los emprendimientos y las tradiciones que, lejos de su lugar de origen, encuentran en Lima un nuevo espacio para crecer.

