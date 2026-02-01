HOYSuscripcion LR Focus

¡De Chacas para el mundo! Dos obras de arte peruano fueron bendecidas por el papa León XIV y lucirán en los jardines del Vaticano

El cardenal Carlos Castillo de Lima y autoridades eclesiásticas del Perú asistieron al evento, que resalta a Chacas como un centro internacional del arte sacro y la formación artística.

Las obras forman parte del legado del padre Ugo de Censi, un misionero salesiano que dedicó su vida a la formación humana, espiritual y artística de los jóvenes de los Andes peruanos.
Las obras forman parte del legado del padre Ugo de Censi, un misionero salesiano que dedicó su vida a la formación humana, espiritual y artística de los jóvenes de los Andes peruanos.

Perú vuelve a estar en los ojos del mundo. Esta vez, gracias a dos obras de arte que fueron elaboradas por jóvenes artesanos de los talleres artísticos de Chacas (Áncash) y bendecidas por el propio papa León XIV en el Vaticano.

Según la publicación, en una ceremonia realizada en los jardines de la Santa Sede, el sumo pontífice dio su bendición a un mosaico dedicado a la Virgen María Chacas y a una imagen de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y Filipinas, elaborado en Jangas.

Obras de arte se lucirán en los jardines del Vaticano

Las piezas realizadas por la Familia de Artesanos Don Bosco fueron entregadas por la Conferencia Episcopal Peruana y, desde ahora, integran de manera permanente uno de los espacios más representativos de la Iglesia Católica.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el sábado 31 de enero en el Pasaje Pío XII de los Jardines Vaticanos, fecha que coincidió con la memoria litúrgica de San Juan Bosco. El acto estuvo a cargo del arzobispo Diego Giovanni Ravelli, quien cumple la función de maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias.

Arzobispo de Lima participó en ceremonia con el papa León XIV

En el evento participaron autoridades eclesiásticas y representantes diplomáticos del Perú. Entre ellos estuvo el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, acompañado por miembros de la Iglesia peruana y delegados de la Santa Sede.

Cabe mencionar, que las obras forman parte del legado del padre Ugo de Censi, un misionero salesiano que dedicó su vida a la formación humana, espiritual y artística de los jóvenes de los Andes peruanos.

Gracias a esta obra educativa y social, impulsada a través de la Operación Mato Grosso, Chacas se convirtió en un referente internacional del arte sacro, destacando en escultura, tallado en madera, vitrales y mosaicos. Hoy, ese arte nacido en los Andes brilla en el corazón del Vaticano.

