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Líderes de Zen, Amén y LBD protagonizan curioso spot junto al doctor Tomás Angulo previo al ‘Rock en La Muralla 3’

En este corto, el psicólogo Tomás Angulo atiende distintas inquietudes de un grupo de músicos, los cuales estarán presentes en este festival que tendrá lugar el 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos.


Tomás Angulo, destacado psicólogo y terapeuta, regresa a la escena mediática en el spot oficial de 'Rock en La Muralla 3'.
Tomás Angulo, destacado psicólogo y terapeuta, regresa a la escena mediática en el spot oficial de 'Rock en La Muralla 3'.

Por más de tres décadas, Tomás Angulo ha sido una figura clave como psicólogo y terapeuta. Gracias a ello, su opinión ha estado presente en distintos medios de comunicación. Tras un tiempo alejado, ahora regresa como protagonista del spot oficial de Rock en La Muralla 3, festival que reunirá a más de 20 bandas de rock nacional este sábado 28 de marzo en la explanada del estadio de San Marcos.

En el corto que fue producido por Echowave, productora a cargo también del Rock en La Muralla, se puede ver a Tomás Angulo interactuando con Jhovan Tomasevich, vocalista y líder de Zen, en donde abordan la razón por la que se ha vuelto mediático en redes. Además, recibe la visita de dos integrantes del grupo RIO a quienes les consulta por qué es que todo lo hacen juntos. Incluso, cuenta con un cameo del cómico Cachay. 

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El especialista también aprovecha para bromear con Salim y Manolo de LBD, Pepe González de Aliados, Alexis de 6 Voltios, Marcello Motta de AMEN y Diana Foronda de Área 7, entre otros. Sin duda, se trata de una apuesta distinta de Echowave, que busca marcar un precedente al presentar un festival respaldado por la creatividad y el gusto por el buen cine.

Un festival diferente e innovador 

Esta tercera edición del festival Rock en La Muralla será más ambiciosa que las anteriores, ya que contará con dos escenarios y diversas actividades para que el público pueda vivir una experiencia distinta. El objetivo es marcar tendencia en la escena local con un festival de primer nivel, capaz de competir con cualquier propuesta similar tanto nacional, como internacional, siempre pensando en el público, el cual espera revivir la esencia que lleva este género.

En esta edición ya se confirmaron artistas como AMEN, Mar de Copas, Zen, LBD, Pelo Madueño, RIO. Cabe mencionar que estarán presentes propuestas de rock alternativo y nu metal como Difonia, Área 7, Serial Asesino, D’mente Común y Cuchillazo. También habrá fusión como Uchpa, Trémolo, Frágil y el punk estará a cargo de 6 Voltios, Inyectores y Aeropajitas. 

Echowave, empresa a cargo de esta experiencia, confirmó que todavía quedan entradas en la plataforma digital de Joinnus, desde los en preventa 2 desde los S/89. Nos vemos en el pogo. 



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