Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

La familia de la menor indicó que realizaron una denuncia contra el sospechoso en la comisaría. | Foto: composición LR/ América TV

Una menor de cinco años fue atacada en la calle por un sujeto con gorra que intentó raptarla a plena luz del día. El hecho fue denunciado en la comisaría Sol de Oro y ocurrió cerca de la avenida Los Alisos, en el distrito de Los Olivos, el martes 27 de enero.

Cámaras de seguridad de vigilancia de la zona grabaron cuando el hombre se encontraba parado frente a la menor y, luego de verificar que no hubiese otras personas cerca de ellos, agarró a la niña de las manos con fuerza y se la llevó.

Menor logró escapar del hombre que intentó llevársela

Según las imágenes, la pequeña se resistió y forcejeó con su captor para intentar soltarse de su agarre. Tras varios pasos, el hombre perdió el equilibrio y tropezó, por lo que cayó al suelo junto con la víctima. Esta, al aprovechar su descuido, se soltó de sus manos y se alejó corriendo para buscar resguardo junto a sus familiares.

La madre de familia indicó que, luego de presentar la denuncia en la comisaría Sol de Oro, llevaron a la pequeña a la Fiscalía de Huandoy, donde pasó por el médico legista y permaneció casi todo un día siguiendo el proceso de investigación.

"Quería agarrarlo (al acusado). Traté de controlar mis propias emociones porque mi hija está pequeña, solo tiene cinco años, y tuve frustración porque pudo haber pasado a mayores", indicó la mamá de la víctima.

La madre del joven acusado de secuestro se presentó públicamente para explicar la conducta de su hijo y reveló que es una persona que tiene discapacidad intelectual. Su testimonio fue presentado ante la comisaría como una de las primeras diligencias para recabar los hechos.

"Él tiene ya 23 años, pero no tiene esa edad, sino que es como un niño de 8 años. Yo le pregunté por qué estabas jalando a la niña a dónde querías llevarla y él me dijo que no, que solo quería llevarla a los juegos", mencionó la señora.

Vecinos de la zona mostraron su preocupación ante el caso y revelaron que no se sienten seguros. Los padres de familia expresaron su temor de que un caso similar vuelva a suceder si no se siguen las investigaciones para procesar al acusado.