Incendio de vehículo genera congestión en Vía Evitamiento en Ate

Un vehículo sufrió un accidente de tránsito, lo cual provocó que se incendiara a la altura del cruce de la Vía Evitamiento con la avenida Palmeras alrededor de las 11.44 a. m. De acuerdo con el reporte de Lima Expresa, el hecho ha ocasionado una pronunciada congestión con sentido hacia el norte, mientras el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende la emergencia.

De acuerdo con el reporte, el tráfico se extiende hasta el Puente Peatonal Javier Prado. Pese a que el fuego ha sido controlado, el tránsito avanza lento, debido a las labores para remolcar el vehículo siniestrado.

Congestión vehicular en la vía Evitamiento

Incendeio de automóvil generó tráfico en Vía Evitamiento

La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos y personal de emergencia de Lima Expresa, quienes controlaron la situación. De acuerdo con las imágenes, miembros de la Policía de Tránsito desviaron a los vehículos que circulaban por la zona a fin de descongestionar el área.

Sin embargo, debido a la alta afluencia de automóviles en la Vía Evitamiento, la congestión se extendió a 1,3 km aproximadamente. Asimismo, en la propia avenida Las Palmeras se evidenció un tráfico lento, ya que el accidente ocurrió en la intersección de ambas vias. Se espera que la circulación de vehículos se regularice luego de que retiren el auto afectado de la zona.

