Policía interviene local que tramitaba documentos falsos para Reniec y el Banco de la Nación en Miraflores

Durante el operativo, la PNP detuvo a 10 personas y revelaron que almacenaban datos personales de clientes que acudieron al recinto para realizar trámites como certificados C4, partidas de nacimiento y antecedentes policiales.

Policía interviene local que tramitaba documentos falsos para Reniec y el Banco de la Nación en Miraflores | Foto: Panamericana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un falso agente de pago autorizado del Banco de la Nación que funcionaba frente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) del distrito de Miraflores, en la avenida Ernesto Diez Canseco. El establecimiento operaba a través de "jaladores", quienes aseguraban a sus clientes realizar certificados C4, partidas de nacimiento y constancias de soltería.

“Son locales donde hacen el trámite para obtener antecedentes policiales o partidas. Sorprendiendo a las personas, con las siglas o logotipos del Banco de la Nación, les hacen creer que están ingresando el dinero a esta entidad”, explicó el general PNP Manuel Lozada para Panamericana.

Local tenía registrado datos personales de clientes

Durante el operativo, las autoridades intervinieron a 10 personas. Además, detectaron que los presuntos delincuentes contaban con un registro de datos personales de los clientes. “Van almacenando los datos y se quedan con los documentos que son personales, porque son los certificados que supuestamente emiten. Se lo quedan y eso está prohibido”, enfatizó.

“Se hace una partida, que ha generado el pago de una tasa. Sin embargo, cuando se ha ido a Reniec, el nombre existe, pero esa partida nunca ha sido solicitada en Reniec. Es decir, no hubo el pago al Banco de la Nación ni se ha hecho el trámite que corresponda ante Reniec”, agregó.

En el interior del local, la PNP halló equipos, registros y documentos que habrían sido utilizados para emitir certificados de identidad y otros papeles oficiales bajo supuestos acuerdos con Reniec y el Banco de la Nación, sin contar con autorización.  

Las autoridades alertaron a la población de estar atenta sobre la circulación de este tipo de servicios fraudulentos, que buscan aprovechar la necesidad de los ciudadanos por obtener documentos oficiales, ofreciendo supuestas facilidades para evitar colas o trámites presenciales. Por su parte, el Reniec y el Banco de la Nación recuerdan que sus gestiones solo se realizan en oficinas autorizadas o a través de canales oficiales.

