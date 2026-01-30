Migraciones habilitará más de 65.000 citas para pasaportes en todas sus sedes a nivel nacional: costos y cómo reservarlo por internet

Este incremento del 31,75 % en comparación con enero busca descentralizar el servicio, abarcando 20 regiones con difentes horarios. | Foto: Andina/Migraciones/Composición LR

Este incremento del 31,75 % en comparación con enero busca descentralizar el servicio, abarcando 20 regiones con difentes horarios. | Foto: Andina/Migraciones/Composición LR

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que durante febrero se habilitarán más de 65.000 citas para la emisión del pasaporte electrónico en todo el país. La medida fue comunicada como parte de la estrategia institucional para atender la demanda ciudadana y se aplicará en los 30 puntos de atención distribuidos en distintas regiones.

Según lo informado, esta ampliación representa un incremento del 31,75 % en comparación con el mes anterior. Las citas estarán disponibles en sedes ubicadas en 20 regiones del país y en la Provincia Constitucional del Callao, con horarios que pueden variar según cada oficina. Migraciones precisó que la distribución de citas se realizará de manera progresiva, de acuerdo con la capacidad operativa de cada local.

Citas de pasaporte en febrero, vía Migraciones: cuántas se habilitarán y en qué regiones del país

Para el mes de febrero, Migraciones pondrá a disposición más de 65.000 citas para el trámite del pasaporte electrónico. Esta oferta se concentrará en 30 sedes habilitadas a nivel nacional, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder al documento de viaje sin recurrir a intermediarios.

La entidad señaló que el servicio cubrirá oficinas ubicadas en 20 regiones del país, además del Callao, lo que permitirá descentralizar la atención y reducir la congestión en las sedes con mayor demanda. Asimismo, se recordó que los horarios de atención no son uniformes, por lo que los usuarios deben verificar previamente la disponibilidad de la oficina que elijan.

Migraciones indicó que la información sobre sedes, fechas y horarios se encuentra publicada en los portales oficiales del Estado, donde se actualiza de forma constante conforme se liberan nuevos cupos.

Cómo solicitar el pasaporte electrónico en Migraciones: costo, pago y reserva de cita paso a paso

Para iniciar el trámite del pasaporte electrónico, el ciudadano debe realizar primero el pago correspondiente. El costo del documento es de S/ 120,90 y se efectúa utilizando el código 01810, registrando el número de DNI del beneficiario. Este pago puede realizarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe.

Una vez realizado el pago, el siguiente paso es reservar la cita. Este proceso se puede efectuar ingresando a la plataforma oficial de citas de Migraciones, donde el usuario deberá completar sus datos personales, seleccionar la sede de atención, elegir una fecha disponible y confirmar el horario asignado. También existe la opción de reservar la cita de manera presencial en oficinas autorizadas.

Migraciones recordó que el trámite es personal y recomendó no compartir información privada con terceros. Finalmente, la entidad señaló que el servicio de emisión de pasaportes se encuentra asegurado para el 2026 y parte del 2027, tras la reciente incorporación de nuevas libretas de pasaporte al stock institucional.

