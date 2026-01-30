HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Explosión de tanque GLP deja un fallecido y una mujer gravemente herida en Chiclayo

La detonación generó pánico entre los vecinos y transportistas en la intersección de las avenidas Augusto B. Leguía y Lora. Juan Carlos Chancafe es el nombre del hombre que perdió la vida.

Una mujer gravemente herida fue trasladada al hospital Regional de Lambayeque. Las autoridades realizan las diligencias en el lugar.
Una mujer gravemente herida fue trasladada al hospital Regional de Lambayeque. Las autoridades realizan las diligencias en el lugar.

La explosión de un tanque de GLP dentro de un taller automotriz dejó como saldo un fallecido la tarde del viernes 30 de enero en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque. Asimismo, una mujer quedó gravemente herida. Los hechos sucedieron en el negocio de nombre Ticolandia, en la intersección de las avenidas Augusto B. Leguía y Lora y Lora.

La fuerte detonación generó conmoción y alarma en los vecinos y transportistas que, a esa hora, se encontraban en la zona. Las primeras informaciones apuntan a que los afectados serían dos clientes que llegaron con la unidad de placa T3P-283 por un servicio. La explosión del contenedor de GLP terminó con la vida de Juan Carlos Chancafe Neciosup.

Mujer queda gravemente herida tras explosión de tanque GLP

En tanto, su acompañante, Mirla Amanda Vásquez Ayay (44), resultó con el rostro afectado. Ella fue llevada por la Policía al hospital Regional de Lambayeque, donde se le diagnosticó trauma maxilofacial, ingresando inmediatamente a la sala de operaciones.

La Policía permanece en el lugar realizando las diligencias de ley y a la espera del fiscal de turno para que autorice el traslado del cadáver del hombre a la morgue para la necropsia.

